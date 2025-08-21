Ce masina consuma mai putin: Corolla Hybrid sau Leon Mild Hybrid?

Am vrut de mult să fac comparația asta, dar nu am găsit pe nimeni cu o Skoda sau un Seat care să ne ajute la filmări. Și ce să vezi, acum patru zile, cei de la What Car au postat exact testul pe care voiam eu să-l fac: un Seat Leon FR cu motor de 1.5 litri mild hybrid pe benzină și o Toyota Corolla GR Sport cu motor de 1.8 litri full hybrid.

Testul e interesant și o să vă spun imediat de ce. Fie că vorbim de Seat, VW sau Skoda, motorizările hibride sunt doar cele de 1.5 litri benzină, cu patru cilindri, bazate pe tehnologie mild hybrid. Ăsta e unul dintre motivele pentru care eu am evitat să aleg acest motor. Și sunt sigur că și alții ca mine. Pentru că, pe scurt, nu e hibrid „pe bune”.

Toyota, în schimb, oferă doar motorizări full hybrid, ceea ce înseamnă că mașina poate merge și exclusiv electric atunci când bateria este încărcată. Corolla vine fie cu motorul de 1.8, extrem de popular și apreciat pentru consumul foarte mic și pentru că suportă inclusiv instalație GPL, fie cu motorul de 2.0. Varianta de 1.8 e preferată mai ales de cei care fac taxi sau ride sharing.

Ce mi s-a părut interesant e că în UK, echiparea GR Sport se poate comanda și cu motorul de 1.8, în timp ce în România și în multe alte țări, GR Sport vine doar cu motorul de 2.0 și 197 CP. Personal, nu văd rostul unui 1.8 de 140 CP pe o echipare „Sport”, pentru că nu are nimic sportiv. Dar asta e…

Vă las clipul să-l urmăriți, eu vă spun doar concluziile.

Pe scurt, Toyota a avut consumul mai bun. Diferențele nu au fost mari, dar e clar că o mașină cu tehnologie full hybrid va fi mai eficientă decât una cu mild hybrid. Mi-ar fi plăcut să văd și o comparație între motorul de 2.0 de la Toyota și cel de 1.5 de la VAG. Sunt convins că, în ciuda cilindreei mai mari, motorul Toyota ar fi fost mai economic și, în plus, mult mai puternic. Vorbim totuși de 200 CP, un motor mai puternic, mai dinamic și mult mai prompt la accelerații.

Dar cum spuneam, consumul nu e singura diferență. Pe termen lung, contează și mentenanța, costurile și fiabilitatea, iar și aici Toyota are un avantaj clar. Toată lumea cunoaște fiabilitatea acestei mărci, iar comentariile de la clip sunt delicioase.