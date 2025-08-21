Continuăm seria acestor articole cu unul puțin mai atipic – despre noua lansare a celor de la Google.

Google a lansat astăzi cea de-a 10-a generație a ecosistemului Pixel, aducând inovații semnificative în toate categoriile de produse. De la telefoanele flagship Pixel 10 cu noul procesor Tensor G5, până la căștile Pixel Buds 2a cu anulare activă a zgomotului și ceasul Pixel Watch 4 cu comunicare prin satelit, această nouă gamă stabilește noi standarde în industrie. Așa că, haideți să vedem tot ce trebuie să știți despre noua lansată serie Pixel. 🙂

Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL

Noile telefoane Pixel 10 sunt echipate cu procesorul Google Tensor G5 și cel mai nou model AI Gemini Nano, reprezentând cele mai personalizate, proactive și utile telefoane Pixel de până acum.

Iată mai jos și specificașiile tehnice ale noilor modele, pentru variantele de bază:

Specificație Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Display 6.3″ Actua (1080×2424) 422 PPI, 60-120Hz 6.3″ Super Actua LTPO (1280×2856) 495 PPI, 1-120Hz 6.8″ Super Actua LTPO (1344×2992) 486 PPI, 1-120Hz Luminozitate 3000 nits (peak) 3300 nits (peak) 3300 nits (peak) Procesor Google Tensor G5 + Titan M2 Google Tensor G5 + Titan M2 Google Tensor G5 + Titan M2 RAM 12 GB 16 GB 16 GB Stocare 128/256 GB 128/256/512 GB/1 TB 256/512 GB/1 TB Camera principală 48 MP (ƒ/1.70) 50 MP Octa PD (ƒ/1.68) 50 MP Octa PD (ƒ/1.68) Ultrawide 13 MP (ƒ/2.2, 120°) 48 MP cu AF (ƒ/1.7, 123°) 48 MP cu AF (ƒ/1.7, 123°) Telephoto 10.8 MP 5x (ƒ/3.1) 48 MP 5x (ƒ/2.8) 48 MP 5x (ƒ/2.8) Zoom maxim 20x Super Res 100x Pro Res 100x Pro Res Camera frontală 10.5 MP (ƒ/2.2, 95°) 42 MP (ƒ/2.2, 103°) 42 MP (ƒ/2.2, 103°) Baterie 4970 mAh, 30W încărcare 4870 mAh, 30W încărcare 5200 mAh, 45W încărcare Încărcare wireless 15W Pixelsnap (Qi2) 15W Pixelsnap (Qi2) 25W Pixelsnap (Qi2.2) Dimensiuni 152.8×72.0×8.6 mm, 204g 152.8×72.0×8.6 mm, 207g 162.8×76.6×8.5 mm, 232g Preț pentru versiunile de bază 4.499,99 lei 5.499,99 lei 6.499,99 lei

Tensor G5 reprezintă cel mai important upgrade de la lansarea gamei, oferind Gemini Nano integrat pentru AI generativ on-device, zoom cu rezoluție pro până la 100x folosind modele de imagistică generativă, asistent de fotografie cu sfaturi în timp real și material 3 Expressive pentru o interfață mai fluidă.

Vedem cât de bine se vor vinde, ținând cont că se vor bate cu seriile Samsung S25 și iPhone 17.

Pixel Buds 2a

Primele căști din seria A cu anulare activă a zgomotului, echipate cu procesorul Tensor A1 și tehnologie Silent Seal 1.5.

Iată și fișa lor tehnică:

Specificație Pixel Buds 2a Procesor Google Tensor A1 Drivere 11 mm custom dynamic ANC Active Noise Cancellation cu Silent Seal™ 1.5 Conectivitate Bluetooth 5.4, Super Wideband Autonomie 10h (ANC off), 7h (ANC on) Autonomie totală 27h (ANC off), 20h (ANC on) Încărcare rapidă 5 min = 1h ascultare Rezistență IP54 (căști), IPX4 (carcasă) Greutate 4.7g fiecare căști Culori Hazel, Iris Preț 749 lei

Caracteristici distinctive care fac aceste căști speciale:

Tensor A1: Primul procesor dedicat audio pentru căști A-Series

Gemini hands-free: Activare prin „OK Google” sau gesturi

Fast Pair și Multipunct: Conexiune automată între dispozitive

Find My Device: Localizare precisă pe hartă

Pixel Watch 4

Primul smartwatch cu comunicare de urgență prin satelit și ecran Actua 360 cu cupolă vine cu următoarele specificații:

Specificație Pixel Watch 4 (41mm) Pixel Watch 4 (45mm) Display Actua 360, 320 PPI AMOLED LTPO Actua 360, 320 PPI AMOLED LTPO Luminozitate 3000 nits peak, 1 nit AOD 3000 nits peak, 1 nit AOD Procesor Snapdragon W5 Gen 2 + Cortex-M55 Snapdragon W5 Gen 2 + Cortex-M55 RAM/Stocare 2GB SDRAM, 32GB eMMC 2GB SDRAM, 32GB eMMC Baterie 325 mAh, până la 30h 455 mAh, până la 40h Battery Saver Până la 48h Până la 72h Încărcare 15 min = 50%, 25 min = 80% 15 min = 50%, 30 min = 80% Conectivitate 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC Senzori SpO2, ECG, GPS dual-band, temperatură SpO2, ECG, GPS dual-band, temperatură Rezistență 5 ATM, IP68 5 ATM, IP68 Greutate 31.0g (fără curea) 36.7g (fără curea) Preț 1.999 lei 2.249 lei

Nu sunt fanul ceasurilor de la Google, mi se par cu un design de copil mic, dar apreciez că vine cu câteva noutăți interesante:

Ecran Actua 360: Zonă activă cu 10% mai mare, rame cu 16% mai înguste

Satellite SOS: Primul smartwatch cu comunicare independentă prin satelit

GPS dual-band: Cea mai precisă navigare în medii dificile

Monitorizare somn îmbunătățită: Cu 18% mai precisă clasificare cicluri

Reparabilitate: Prima generație cu baterie și ecran înlocuibile

În loc de concluzie

Noua serie Pixel stabilește noi standarde în toate categoriile, de la fotografiile cu AI generativ pe telefoane, până la comunicarea prin satelit pe ceas. Cu prețuri competitive și 7 ani de suport software, Google demonstrează că poate rivaliza cu Apple și Samsung, oferind în același timp inovații unice în piață.

Produsele sunt disponibile pentru precomandă începând cu 20 august prin Vodafone și eMAG, cu livrări estimate în septembrie 2025.