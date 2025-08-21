Orange are probleme și în Belgia

Mai țineți minte cele două atacuri cibernetice la care a fost supusă filiala locală a Orange acum aproape jumătate de an?

Dacă nu, vă las link-urile aici și aici, nu e bai. 🙂

Ei bine, se pare că nu au scăpat de probleme, de data asta în Belgia. Pe scurt, Orange Belgium a dezvăluit că unul dintre sistemele sale IT a fost compromis la finalul lunii iulie, incident care a dus la accesarea unor date limitate din aproximativ 850.000 de conturi de clienți. Operatorul a subliniat că informații critice precum parolele, adresele de email sau datele financiare nu au fost expuse.

Sistemul atacat conținea nume, numere de telefon, numere SIM, coduri PUK și detalii despre tipurile de abonamente. Compania a reacționat imediat după descoperirea breșei, blocând accesul neautorizat, consolidând măsurile de securitate și notificând autoritățile competente, inclusiv prin depunerea unei plângeri oficiale.

Orange a declarat că a ținut legătura cu toți clienții afectați și a lansat o pagină web dedicată, unde explică ce informații au fost expuse, ce măsuri au fost luate și cum utilizatorii se pot proteja. Bine, la câte probleme au avut, sper să nu le hackuiască și pagina respectivă. 😛

Operatorul avertizează că datele furate ar putea fi folosite pentru tentative de phishing, atacatorii putându-se prezenta ca reprezentanți Orange sau parteneri ai acestuia. Din motive de securitate și pentru a proteja confidențialitatea celor implicați, compania nu a oferit detalii suplimentare, menționând că investigația este încă în desfășurare.