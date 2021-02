Masina electrica Apple va fi gata in 2025 – Apple tot cauta un partener

Daca initial va spuneam ca Hyundai a confirmat ca Apple are in plan o colaborare cu ei, informatii din surse puternice sustin ca Hyundai nu ar avea nimic de castigat de pe acest parteneriat.

De teama ca ar putea ajunge „un Foxconn al industriei auto”, Hyundai ar putea renunta sa colaboreze cu Apple pentru viitoarea masina electrice. Totusi, nici macar nu au confirmat, dar se gandesc sa refuze un posibil parteneriat.

Desi parte din grupul Kia-Hyundai, cealalta parte a companiei, adica Kia, n-ar refuza o colaborare. S-ar presupune ca viitoare masina Apple ar avea la baza platforma E-GMP, iar aceasta va fi asamblata in SUA la o fabrica KIA.

Fac o paranteza. KIA are succes in SUA, masinilor fiind vandute ca painea calda. In SUA, KIA ofera motoare puternice cu cilindree mare, multe aspirate, dar si caroserii mari asa cum le plac americanilor. Deci n-ar fi imposibil un parteneriat cu KIA.

Platforma E-GMP ar putea oferi in prima faza fix ce are nevoie Apple: autonomie si incarcare rapida. Mai exact, bateria s-ar incarca pana la 80% in doar 18 minute si ar oferi o autonomie maxima de 500km.

Analistul celebrul Ming-Chi Kuo, cel de la care ne luam toate informatiile despre produsele Apple si care pana acum nu ne-a mintit niciodata, spune ca Apple are in plan si o colaborare cu GM sau PSA. GM nu stiu cat mai inseamna, am citit ca au multe probleme. Dar PSA se extinde si au dovedit in ultimii 3-4 ani ca stiu sa produca masini moderne de buna calitate. Vedeti noile modele Peugeot cat de bine arata. In plus, brandul Peugeot se indreapta spre clasa premium, adica rivalizeaza in mod direct cu brandurile nemtesti de lux. Nu o spun eu ci chiar reprezentatii Peugeot din Romania. Cel putin mie asa mi s-a spus.

Tot Min-Chi Kuo mai spune ca vom vedea o prima masina electrica Apple prin 2025. Nu mai devreme.