Samsung ar putea lansa un tri-fold anul acesta

Nimeni nu l-a cerut, dar Samsung se pregătește să îl livreze. Este vorba despre un telefon tri-fold, adică un pliabil care se împăturește în trei, exact cum a încercat Huawei cu Mate XT. Întrebarea firească: a cerut cineva așa ceva? Probabil că nu.

În ultima vreme pare că unele lansări se fac doar pentru a bifa o rubrică într-un Excel, fără să existe o reală nevoie din partea utilizatorilor. Nimeni nu a cerut telefoane extrem de subțiri, precum Galaxy S25 Edge sau zvonitul iPhone Air, după cum nimeni nu a cerut telefoane tri-fold. Huawei a testat ideea, rezultatul a fost interesant, dar deloc practic și, mai important, fragil.

Conform informațiilor apărute online, Samsung ar avea ca obiectiv doar 50.000 de unități vândute pentru tri-fold-ul său, un număr infim în comparație cu cele 500.000 de unități Fold 7 deja vândute.

Astfel de modele rămân exotice și atrag atenția prin inovația lor, însă realitatea arată că nu se vând la fel de bine cum speră producătorii. Iar întrebarea rămâne aceeași: de ce să insiști pe direcții de nișă în loc să dezvolți tehnologii cu adevărat utile, cum ar fi baterii mai bune, un software stabil și camere foto care să impresioneze prin rezultate reale, nu doar prin specificații pe hârtie?

