Am testat Raiffeisen Digital Bank in Romania si in strainate, nu au comisioane si au o promotie cashback

Stiti ca va povesteam ca Raiffeisen a lansat Digital Bank, o banca complet digitala, sub acelasi brand dar total deconectata de bancile Raiffeisen de care stiam pana acum. Au in continuare o promotie de cashback, pana la 30 noiembrie, prin care poti primi pana la 200 lei bani inapoi, si poate te conving, dupa review, ca merita sa incerci si tu aplicatia.

Si nu sa va mai povestesc inca o data despre Raiffeisen Digital Bank, ci o sa va indrum sa cititi articolul anterior, dar o sa va spun care a fost experienta mea cu aplicatia si cu banca in sine, dupa ce am folosit-o timp de aproape o luna, atat in Romania cat si in strainate.

Inregistrarea in aplicatie

Pot sa va spun ca inregistrarea a durat sub 10 minute. E totul super simplu: incepi cu introducerea numarului de telefon, scanezi buletinul, faci un selfie si confirmi niste coduri primite pe SMS, raspunzi la cateva intrebari si semnezi actele. Si cam asta e totul.

In sub 10 minute esti in aplicatie, ai un card virtual, pentru ca ei nu au si card fizic, si poti sa faci plati cu telefonul (prin Apple Pay sau Google Pay) sau online. Mai jos am salvat cei mai importanti pasi, dupa care mai urmeaza doar semnarea actelor.

Cum si unde am folosit eu aplicatia

Pai in primul rand, ca sa particip si eu la promotia de cashback, am facut cateva plati online in tara cu ea. Dupa care am dat nota comerciantilor respectivi prin sistemul lor numit Pay&Rate, fiind o conditie obligatorie pentru a avea sansa sa primesti cashback-ul din promotie.

Dupa care am fost plecati intr-un city break in Italia de vineri pana duminica. Asa ca am zis sa platesc si acolo cu cardul lor de cel putin cateva ori, ca sa vad cum se comporta si cum e cursul.

Cum mi s-a parut, ce comisioane sunt

Ei zic ca nu au comisioane DELOC, zero, nada. Si chiar asa e, nu au comisioane de administrare, nu au comisioane pe tranzactii si nu au comisioane de curs valutar. Cursul este cel stabilit de Visa dar, dupa cum probabil stiti, in weekend intotdeauna exista comision la orice schimb valutar.

Iar la Raiffeisen Digital Bank iti zice exact care a fost comisionul dupa ce ai platit o suma in alta moneda, in cazul meu de mai jos, am platit 4.6 euro pentru care am dat 22.96 lei cu tot cu comisionul de 0.42% pentru ca era weekend. Ceea ce, este, cum sa zic: infim. Insa aici ar fi un loc unde RDB ar putea sa isi imbunatateasca serviciile: sa ofere si conturi in alte monede pentru ati putea face conversia de curs inainte de weekend. La sume mari, s-ar putea sa se simta putin diferenta. Insa pentru a sti dinainte ce pret vei avea pentru un anumit schimb valutar, poti face o simulare pe pagina „Convertor Valutar”.

Si pentru ca tot vorbeam despre conturi si plati, pot sa va zic ca platile din contul RDB dar si catre acesta se fac instant. Asta pentru ca IBAN-urile sunt emise de Libra Bank si acestia sunt inrolati in sistemul de plati instant. Ca atare, daca platesti catre sau primesti bani dintr-o banca din acest sistem, totul se va intampla instant.

In rest, pot sa va spun ca interfata aplicatiei e foarte simpla si probabil ca mai sunt lucruri de adaugat si imbunatatit, dar faptul ca e foarte simpla e si un punct forte. E usor de folosit de oricine, fie ca vorbim aici de persoane mai putin mai batrane (cum ar fi parintii nostri) sau pur si simplu de persoane care nu sunt neaparat foarte prietene cu tehnologia.

Concluzie. Recomand aplicatia?

Clar da, si va zic si de ce, pe scurt, ca o recapitulare:

ai suport in limba romana

poti profita de oferta de cashback prin care poti primi pana la 200 lei cashback, gasiti mai multe detalii despre promotie si regulament aici.

nu numai ca n-ai comisioane deloc, dar practic esti platit sa o folosesti datorita promotiei de mai sus

e o varianta buna ca un card de rezerva, fie pentru plati online pe site-uri necunoscute fie chiar pentru momentul cand poate ti-ai blocat/pierdut alt card

e super simplu de utilizat si ai curs valutar bun la platile in valuta

Si cred e suficient atat, pentru ca sunt suficiente motive pentru care ai putea sa-ti faci un cont si tu la Raiffeisen Digital Bank. Si daca ai facut-o, nu uita sa-mi spui si cum ti se pare, in sectiunea de comentarii.