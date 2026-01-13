Meta își alege tabăra. Stă alături de Trump

Meta și- numit președintre din cercul de prieteni și apropiați ai lui Donald Trump.

Nu văd numirea Dinei Powell McCormick ca pe o simplă mutare corporatistă, ci ca pe o declarație strategică: compania lui Mark Zuckerberg își pune în frunte o fostă bancheră cu acces la capital și la uși guvernamentale care contează atunci când vrei să ridici centre de date, să asiguri energie și să finanțezi AI la scară industrială.

Doamna Powell McCormick vine din postura de fost adjunct al consilierului pentru securitate națională în administrația Trump și cu 16 ani în leadership la Goldman Sachs, iar traiectoria ei a inclus și rolul de vicepreședinte la BDT & MSD Partners – adică fix genul de profil care poate construi parteneriate cu state și fonduri suverane când nota de plată se măsoară în zeci de miliarde. Nu-l trec cu vederea nici pe Donald Trump, care a aplaudat public numirea pe Truth Social – un detaliu care îmi confirmă că vorbim și despre aliniere politică, nu doar despre competență executivă. Mai ales că marile companii de tehnologie au devenit noi aliați ai liderului de la Casa Albă, după preluarea puterii.

Pentru mine, contextul e cel care “bate” știrea: Dina Powell McCormick a mai trecut prin boardul Meta în 2025, apoi a plecat în decembrie – semn că testul de compatibilitate s-a făcut deja, iar rolul executiv era pregătit din timp. Practic a fost un test de compatibilitate.

În paralel, Meta a adus și un nou Chief Legal Officer cu pedigree din prima administrație Trump, C.J. Mahoney, ceea ce îmi sugerează o echipă calibrată pentru negocieri dure pe comerț, antitrust și reglementări AI în mai multe jurisdicții. Zuckerberg vorbește deschis despre misiune: parteneriate cu “guverne și suverani” pentru a construi și finanța infrastructura AI – o formulare care, în traducerea liberă, înseamnă acces la fonduri suverane, energie și permise pentru data centere într-o cursă de ”înarmare” cu alți competitori. Lansarea inițiativei Meta Compute în aceeași zi întărește impresia că nu e o numire de imagine, ci o piesă dintr-un plan operațional pe termen lung. Mai adaugăm la tablou și factorul de ecosistem: conexiunile personale și politice. Powell McCormick este căsătorită cu senatorul republican Dave McCormick, iar asta nu dăunează deloc companiei când vrei să “ungi” mecanismele de decizie din Washington până în capitalele partenerilor din Golf.

Nu mă grăbesc să moralizez sub nico formă. Companiile își optimizează șansele de câte ori au ocazia și asta o fac de la începuturile economiei și o vor face și după ce nu voi mai fi eu aici să scriu despre asta. Dar aici văd o repoziționare asumată: după ani în care Meta a încercat să pară neutră, acum mizează pe realpolitik și pe oameni care pot închide uși grele, dar pot deschide altele și mai grele.

Dacă pariul pe personal superintelligence și mega-infrastructură prinde, alegerea pare logică. Dacă însă vine o contraofensivă de reglementare sau schimbă vântul politic, costul de a fi “aleasă tabără” se poate simți rapid în bilanț și în reputație. Mai ales că jocul democratic poate schimba polii de putere de la un mandat la altul.