Meta îți poate scana pozele fără să știi – iată cum să oprești asta rapid!

Mai mulți utilizatori Facebook au observat că aplicația accesează automat galeria foto a telefonului, fără o confirmare explicită.

Funcția se numește „camera roll sharing suggestions” și este activată implicit în aplicația mobilă, atât pe Android, cât și pe iOS. Aceasta permite Meta să analizeze imaginile din telefon pentru a genera sugestii personalizate, cum ar fi colaje, albume tematice sau recapitulări vizuale.

Conform informațiilor publicate de ZDNet, Meta folosește aceste date pentru a oferi idei creative bazate pe recunoașterea facială, data fotografiilor și obiectele prezente în imagini. Deși compania susține că imaginile nu sunt folosite pentru publicitate și că sugestiile sunt vizibile doar pentru utilizator, activarea implicită a funcției ridică semne de întrebare privind transparența și protecția datelor.

Unii utilizatori au declarat că nu au văzut nicio notificare sau fereastră de consimțământ, în timp ce alții au recunoscut că au apăsat „Allow” pe un pop-up fără să înțeleagă implicațiile. În realitate, acceptarea permite Meta să proceseze în cloud fotografiile și să le analizeze cu ajutorul sistemelor sale AI.

Pentru a verifica dacă funcția este activată, utilizatorii trebuie să acceseze aplicația Facebook, să meargă în meniul Settings & Privacy, apoi în Settings, unde pot dezactiva opțiunea „Camera roll sharing suggestions”.

Această practică vine într-un context mai larg în care Meta extinde utilizarea AI în produsele sale, dar este criticată frecvent pentru lipsa de claritate în privința colectării datelor personale.

