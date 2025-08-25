Mai sunt două săptămâni până la lansarea iPhone 17 și AirPods Pro

Apple se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din ultimii ani, programat pentru 9 septembrie 2025.

Gigantul american va lansa noua gamă iPhone 17, alături de AirPods Pro 3 și Apple Watch Ultra 3, într-un efort de a redefini experiența utilizatorilor prin design, performanță și funcții inteligente.

iPhone 17 vine cu un design complet nou: carcasă unibody din aluminiu, spate din sticlă pentru încărcare wireless și o funcție inovatoare numită MagShare, care permite încărcarea inversă între dispozitive. Modelul Pro va include un sistem de răcire cu cameră de vapori și noul cip A19 Pro, optimizat pentru gaming și multitasking intens. Camera principală va avea un sistem optic mobil pentru zoom continuu, iar toate cele trei lentile vor fi echipate cu senzori de 48 MP.

Versiunea de bază a iPhone 17 va primi în sfârșit un ecran cu rată de refresh de 120 Hz, o funcție mult așteptată de fanii Apple. Prețul estimat pentru acest model este de aproximativ 800 euro.

AirPods Pro 3 vor aduce îmbunătățiri semnificative în calitatea sunetului, anularea zgomotului și transparență, dar și funcții de monitorizare a sănătății, precum senzor de ritm cardiac și temperatură.

Apple Watch Ultra 3 va include un ecran cu rezoluție mai mare, margini mai subțiri, conectivitate 5G și suport satelitar. De asemenea, va integra senzori avansați pentru monitorizarea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac.

Evenimentul va avea loc la Apple Park din Cupertino și va fi transmis live pe site-ul oficial Apple, YouTube și aplicația Apple TV.