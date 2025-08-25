China avertizează companiile locale în privința cipurilor AI de la Nvidia

Am trăit să o văd și pe asta: autoritățile chineze au emis un avertisment către companiile locale, recomandând evitarea achiziției de cipuri AI produse de americanii de la Nvidia, în special modelul H20, destinat pieței din China.

Măsura vine după declarații recente ale secretarului american al comerțului, Howard Lutnick, care a afirmat că SUA urmărește ca dezvoltatorii chinezi să devină „dependenți” de tehnologia americană.

Comentariile oficialului american au fost considerate provocatoare de către Beijing, iar reacția autorităților a fost rapidă. Regulatorii chinezi au inițiat discuții cu mari companii din domeniul tehnologiei, inclusiv Tencent și ByteDance, solicitându-le să opteze pentru alternative locale în locul produselor Nvidia.

În paralel, Nvidia a cerut furnizorilor să oprească temporar producția cipului H20, anticipând o scădere a cererii. Printre companiile implicate în procesul de fabricație se numără Samsung Electronics, Foxconn și Amkor Technology. În iulie, Nvidia primise o licență din partea guvernului american pentru a relua exporturile către China, în schimbul unui comision de 15% din veniturile obținute pe această piață.

Controversa este amplificată de acuzațiile apărute în presa chineză, potrivit cărora cipurile Nvidia ar include funcții de urmărire, localizare și oprire de la distanță. Nvidia a negat aceste afirmații, susținând că produsele sale nu conțin vulnerabilități sau „backdoor”-uri și că respectă toate reglementările internaționale.

China reprezintă aproximativ 13% din veniturile Nvidia, iar tensiunile comerciale dintre cele două țări continuă să influențeze strategia companiei în regiune. În acest context, Nvidia dezvoltă noi modele de cipuri cu specificații reduse, precum B30A și RTX6000D, pentru a se conforma cerințelor de export impuse de SUA.

