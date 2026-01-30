Meta sparge recorduri și pariază mult pe AI în 2026

Meta a închis 2025 cu rezultate care au depășit așteptările pieței: venituri de aproape 60 de miliarde de dolari și un câștig de 8,88 dolari pe acțiune – impulsionate în special de publicitatea online, care rămâne motorul absolut al companiei.

În ultimele luni ale anului, Meta a avut o creștere solidă a afișărilor de reclame și o creștere a prețului mediu plătit de companii, ceea ce a contribuit la saltul veniturilor.

În paralel, numărul de utilizatori activi zilnic a ajuns la 3,58 miliarde – o cifră care arată cât de adânc este integrată Meta în viața digitală globală. Compania estimează venituri între 53,5 și 56,5 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026, depășind din nou prognozele analiștilor.

Partea mai puțin optimistă vine din zona Reality Labs, unde Meta încă pierde bani masiv: peste 6 miliarde de dolari doar în trimestrul 4 și peste 19 miliarde pe întreg anul 2025. Într-un semn clar că direcția se schimbă, Meta renunță treptat la proiectele costisitoare din zona metaversului și mută accentul pe ochelari inteligenți și tehnologii purtabile, considerate mai apropiate de realitatea utilizatorilor.

Pe lângă rezultatele financiare impresionante, Meta pregătește investiții mult mai mari în 2026: între 115 și 135 de miliarde de dolari doar pentru infrastructura de inteligență artificială. Vorbim despre o sumă uriașă, aproape dublă față de anul precedent, direcționată către centre de date, servere și tehnologie dedicată Meta Superintelligence Labs. Conducerea este convinsă că, deși aceste costuri cresc masiv, profitul operațional va fi totuși mai mare decât în 2025.

Se vede cu ochiul liber că Meta pare hotărâtă să transforme inteligența artificială în produsul său central, în timp ce lasă în urmă visul nebulos al metaversului. Este o mutare strategică logică: oamenii folosesc zilnic Facebook, Instagram și WhatsApp, iar integrarea unor „agenți inteligenți” personalizați acolo are un potențial enorm. Totuși, nivelul investițiilor este atât de mare încât, dacă veniturile din publicitate încetinesc sau dacă reglementările privind conținutul pentru tineri devin mai dure, presiunea pe buget ar putea deveni uriașă.

Personal, cred că Meta mizează pe ideea corectă, dar pare dispusă să riște enorm pentru a rămâne lider într-o cursă a inteligenței artificiale care abia începe.

