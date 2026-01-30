Microsoft dă cu capul de pragul de sus al bursei

Șoc pe bursele americane: acțiunile Microsoft au înregistrat cea mai abruptă scădere din ultimii șase ani, prăbușindu-se cu peste 12% după publicarea rezultatelor financiare.

Investitorii au reacționat dur atunci când au văzut că, deși veniturile totale ale gigantului au crescut cu 17% până la 81,3 miliarde de dolari, divizia de cloud – considerată motorul strategic al companiei – nu a depășit așteptările extrem de ridicate ale pieței. Ritmul de creștere a încetinit, iar asta a alimentat temeri că investițiile uriașe în inteligența artificială și parteneriatul cu OpenAI nu se vor transforma suficient de rapid în profit.

Impactul a fost major, iar Microsoft risca să piardă peste 400 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră într-o singură zi. Indicii S&P 500 și Nasdaq au coborât imediat, iar scăderea gigantului tech a tras în jos întreg sectorul. Este cea mai mare corecție pentru companie din martie 2020 încoace.

În contrast, Meta – un alt jucător important din domeniu – urca în aceeași perioadă cu 10%, după ce raportase rezultate peste estimări. Diferența dintre cele două companii arată clar cum piața începe să facă distincție între strategiile și implementările efective ale investițiilor în AI. În timp ce Meta reușește să arate rezultate concrete, Microsoft este penalizată pentru că ritmul de monetizare nu ține pasul cu așteptările.

Mi se pare că această reacție a pieței este semnalul clar că perioada de „răbdare infinită” față de investițiile în inteligență artificială se apropie de final. Microsoft nu este deloc într-o poziție slabă – creșterea de 38% a diviziei de cloud este încă impresionantă – dar investitorii par să nu mai accepte promisiuni, ci vor să vadă profit real și ritm accelerat. Pe scurt, Microsoft nu a raportat rezultate slabe, ci doar rezultate „prea puțin bune” pentru o piață obișnuită cu performanțe explozive. Și mai pe scurt, investitorii vor bani mulți, nu vor doar bani!

Personal, cred că această corecție este un wake-up call sănătos: Microsoft trebuie să demonstreze mai clar modul în care AI aduce profit imediat, nu doar potențial pe termen lung.

