BYD SEALION 5 DM-i a fost lansat în România

BYD a bifat o nouă lansare în România, iar de data asta vorbim despre Sealion 5 DM-i, un SUV de familie cu sistem plug-in hybrid. Mașina promite autonomie totală de până la 1.016 km (WLTP), consum de 2,1 litri/100 km și o putere de 212 CP.

În ofertă apar două echipări, Comfort și Design. Prețurile pornesc de la 27.600 euro cu TVA pentru Comfort, iar Design ajunge la 30.100 euro cu TVA. Diferența importantă nu e doar la dotări, ci și la baterie: 12,96 kWh pe Comfort și 18,3 kWh pe Design. Asta se traduce direct în autonomia electrică declarată, 62 km pentru versiunea cu bateria mică și 86 km pentru cea cu bateria mare.

SUV-ul are 4,73 metri lungime, ampatament de 2,7 metri și un portbagaj de 463 litri, cu un interior gândit clar pentru familie. Versiunea Design adaugă și hayon acționat electric, iar la interior vorbim de instrumentar digital de 8,8 inch plus un ecran central de 12,8 inch. Sistemul vine cu conectivitate 4G, actualizări software over-the-air și comenzi vocale, porturi USB-C și pentru cei din spate, inclusiv un port de 60W pentru încărcare rapidă și încărcare wireless de 15W pentru telefon.

În standard este oferită funcția V2L, astfel mașina poate alimenta consumatori externi, de la un laptop sau un aspirator până la diverse scule, cu o putere de până la 3,3 kW. Tot la capitolul utilizare de zi cu zi, încărcarea AC este de 3,3 kW, iar BYD vorbește de aproximativ 4,5 ore pentru încărcare 15–100% pe Comfort și în jur de 6 ore pe Design.

La siguranță, Sealion 5 DM-i vine cu un pachet complet de sisteme de asistență: cruise control adaptiv, menținere bandă, frânare automată de urgență, monitorizare unghi mort și altele din aceeași familie, plus 7 airbaguri și prinderi ISOFIX/i-Size.

Ca să fie clar și la capitolul garanții, BYD a venit cu cifre mari: 12 ani garanție anticoroziune fără limită de kilometri, 8 ani sau 250.000 km pentru bateria de tracțiune, 8 ani sau 150.000 km pentru sistemul de propulsie electric (motor + control) și 6 ani garanție pentru mașină.