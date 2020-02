Metro Exodus se vinde bine pe Steam

In ciuda faptului ca este de 12 luni disponibil pe Epic Store, Exodus s-a vandut deja in peste 200.000 unitati in mai putin de o saptamana pe Steam.

Exodus este al treilea titlu din seria Metro si primul titlu care a semnat pactul cu diavolul, cunoscut si sub numele de Epic Store. Distribuitorul Deep Silver a batut palma cu Epic pentru a avea exclusivitate pentru Metro Exodus timp de 12 luni pe platforma lor. Gamerii au fost nemultumiti, iar unii dintre ei, printre care si eu, am boicotat lansarea si nu am cumparat titlul de pe Epic. Acum, la un an de la lansare jocul a ajuns inapoi pe Steam si se bucura de vanzari foarte bune: 200.000 de unitati in mai putin de o saptamana.

Pe langa jocul de baza, mai este disponibil si Season Pass care contine 2 povesti noi: The Two Colonels si Sam’s Story. Acestea mai adauga intre 10-12 ore de continut in functie de stilul in care jucati.