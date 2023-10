Microsoft anunță că nu vom mai putea activa Windows 11 cu o cheie de produs Windows 7 sau 8

Microsoft elimină opțiunea de instalare care permitea utilizatorilor să activeze Windows 11 cu o cheie de produs Windows 7 sau 8.

Microsoft este recunoscută pentru ingeniozitatea cu care știe să facă bani, că nu degeaba sistemul lor de operare este pe (mai) toate sistemele informatice din lume. Așa că nu ar trebui să ne mire că a anunțat scoaterea din funcțiune a actualizărilor gratuite de la Windows 7 și 8 la noile versiuni de Windows 11.

Un mesaj postat de Microsoft pe Device Partner Center indică faptul că a fost eliminată calea de a face upgrade la Windows 11 și 10 folosind o cheie de produs pentru Windows 7, ceea ce înseamnă că nu mai puteți folosi aceste chei în timpul instalării pentru a vă activa laptopul/desktopul cu Windows 11.

De la lansarea lui Windows 10, din 2015, Microsoft a oferit trecerea gratuită de la versiunile mai vechi la cea nouă, timp de un an. Bine, și acum poți face asta, că doar am activat eu cea mai nouă versiune, după ce am cumpărat o cheie pentru Windows 10.

Desigur, aceste modificări afectează doar noile actualizări. Dacă o cheie a fost deja utilizată pentru a activa Windows 10 sau 11, aceasta va rămâne activată. În plus, calea de actualizare de la Windows 10 la Windows 11 este, de asemenea, încă deschisă, astfel încât această cale specială nu va fi afectată.

Având în vedere că aceste două sisteme de operare au multe în comun la bază, este probabil că veți putea întotdeauna să faceți upgrade de la Windows 10 la 11. Actualizarea la Windows 11 este practic ca orice altă actualizare de caracteristici pe care Windows 10 a primit-o de-a lungul duratei sale de viață, așa că nu există un obstacol atât de mare cum a fost cu Windows 7 și 8.