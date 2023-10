Opinie nepopulară: următorul meu telefon va fi tot un iPhone, sau un smartphone de tip ”fold”

V-am spus deja părerea mea despre trecerea la noul iPhone 15, așa că trecem la următorul nivel. 🙂

De data aceasta anticipez mai mult hate ca la articolul meu de acum doi ani, când am scris de ce am ales să trec la iOS după nouă ani de Android. Din păcate pentru unii care se ocupă exclusiv cu datul cu părerea, opinia nu mi s-a schimbat (prea) mult din 2021 încoace.

Într-o lume în continuă schimbare a tehnologiei mobile, decizia de a alege următorul telefon devine tot mai complexă. Una dintre principalele întrebări pentru mine este dacă următorul dispozitiv va fi tot un iPhone, sau un smartphone de tip „fold”, care a câștigat popularitate în ultimii ani. Această alegere nu se reduce doar la preferințe personale, ci implică și evaluarea nevoilor individuale și tendințelor actuale din domeniul tehnologic.

Acum, că am făcut și partea filosofică de intro, să vă spun de ce aș alege tot un iPhone. Primul motiv este dat de obișnuință. Da, nu sunt decât doi ani de utilizare, anticipez argumentația asta, dar cei doi ani au fost fără vreo problemă majoră, cum mai pățeam pe terminalele cu Android. Practic, nu am avut parte de update-uri care să strice telefonul atât de rău încât să fie retrase aproape imediat (cum a mai făcut OnePlus) și nici nu trăiesc cu teama că următoarea versiune de soft nu va fi și pentru modelul deținut.

Apoi, unul dintre cele mai mari avantaje ale iPhone-ului este ecosistemul bine dezvoltat al Apple, care integrează perfect dispozitivele precum iPhone, iPad, Mac și Apple Watch. Această interconectivitate facilitează partajarea de date și funcționalități între dispozitive, ceea ce poate fi extrem de convenabil pentru cei care dețin și alte produse Apple. OK, nu am decât telefonul, dar mă uit cu interes la o tabletă de la ei, plus că mai am și terminalul de serviciu, care este un iPhone SE2.

Am mai spus-o anterior: Apple este cunoscut pentru furnizarea actualizărilor rapide de software pentru dispozitivele sale, inclusiv pentru iPhone-uri mai vechi. Acest lucru asigură o experiență constantă și îmbunătățită pe parcursul utilizării telefonului. iar când decid că vreau să îl schimb, dacă mai este încă în perioada în care mai primește așa ceva – adică până în 2028 – îl pot ”pasa” cuiva din familie, fără să am emoții că nu va mai putea folosi vreo aplicație din cele necesare. Unde mai pui că pot testa (am și făcut-o deja) versiuni beta, cum făceam la Android, unde nu prea stăteam pe iterații stabile.

Nu oi fi eu vreun star sau milionar să atrag hackerii, dar securitatea și confidențialitatea datelor este esențială. Iar la acest capitol, iPhone-urile sunt recunoscute pentru securitatea lor robustă și politica strictă privind protecția datelor personale. Pentru cei care pun accent pe confidențialitatea lor, iPhone-ul este adesea o alegere evidentă.

Camerele foto ale celor de la Apple au fost tot timpul în top, chiar dacă trebuie să recunosc că flagship-urile Samsung sunt superioare aici. Pentru cât folosesc eu telefonul pentru review-uri sau materiale video, cred că pot să mă mulțumesc și cu second best…

Ultimul capitol ca motivație conține două capitole – autonomia și display-ul. La felul în care consum eu materiale scrise sau video, am nevoie de o baterie care ține toată ziua, se încarcă rapid și wireless, iar ecranul să fie destul de mare cât să nu ceară ochelari. Nu de alta, dar nu am nevoie momentan. 🙂

Pe de altă parte, singura alternativă reală din gama Android o constituie nu un flagship simplu, nu un telefon flip, deși mi se pare interesant conceptul, ci un fold! Iar aici primul motiv este unul exclusiv vanitos, ce ține de inovația pe care o reprezintă acest tip de smartphone. Apropo de vanitate, mai țineți minte scena de închidere din Avocatul Diavolului? 😉

Smartphone-urile de tip fold aduc o inovație semnificativă în design, oferind ecrane pliabile sau rotative care permit utilizatorilor să transforme un dispozitiv compact într-unul cu ecran mai mare. Iar eu, un tech sucker adevărat, găsesc irezistibilă chestia asta!

Această funcționalitate extinde versatilitatea și utilitatea dispozitivului, pentru că nu mai am nevoie de tabletă sau de laptop aproape deloc, pentru că aș putea și scrie articole de pe un asemenea gadget. În plus, ecranele mari ale smartphone-urilor de tip „fold” facilitează multitasking-ul, permițând utilizatorilor să ruleze mai multe aplicații în același timp și să efectueze mai multe sarcini în mod eficient. În traducere liberă, m-ar ajuta să văd un clip video și să scriu un review în același timp.

Experiența de vizionare este și ea mult îmbunătățită. Ecranele mai mari și mai flexibile ale smartphone-urilor de tip „fold” oferă o experiență de vizionare a conținutului multimedia, cum ar fi filmele, materialele de review și jocurile, mai plăcută și mai captivantă. Iar asta mă interesează mai mult, cu cât înaintez mai mult în vârstă.