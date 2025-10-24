Microsoft Copilot primește modul „Real Talk” și chat-uri de grup pentru colaborare AI mai umană

Microsoft a lansat o actualizare majoră pentru asistentul său AI, Copilot, care aduce funcții noi menite să facă interacțiunea cu inteligența artificială mai personală și colaborativă.

Printre cele mai importante noutăți se numără modul „Real Talk”, care adaugă personalitate și capacitatea de a provoca utilizatorii să-și revizuiască presupunerile, și funcția de chat în grup, care permite până la 32 de persoane să colaboreze simultan cu ajutorul AI.

Noua versiune introduce și avatarul animat „Mico”, care oferă expresii faciale și reacții vocale, făcând conversațiile mai naturale și mai expresive. Funcția „Groups” facilitează brainstorming-ul, scrierea colaborativă și planificarea în echipă, cu Copilot ajutând la sumarizarea discuțiilor, sugerarea de idei și împărțirea sarcinilor.

Actualizarea face parte din strategia Microsoft de a integra AI în moduri mai umane și sociale în produsele sale, inclusiv Windows, Edge și aplicațiile mobile. Funcțiile noi sunt disponibile inițial în SUA, urmând să fie extinse global.

Tags: microsoft, copilot, real talk mode, chat grup, avatar mico, inteligență artificială, colaborare AI, actualizare copilot, asistent AI, tehnologie

OpenAI a anunțat achiziția Sky, o interfață de inteligență artificială destinată utilizatorilor de Mac, care promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu aplicațiile și datele lor. Această mișcare face parte din strategia OpenAI de a extinde accesul la tehnologiile AI și de a integra inteligența artificială în fluxurile de lucru cotidiene.

Sky oferă o experiență intuitivă, combinând funcționalități avansate de căutare, organizare și automatizare, toate bazate pe AI. Interfața este concepută pentru a ajuta utilizatorii să găsească rapid informațiile de care au nevoie și să-și optimizeze productivitatea pe Mac.

Achiziția reflectă angajamentul OpenAI de a aduce AI-ul mai aproape de utilizatorii finali, integrându-l în ecosistemele software populare. Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite.

