Microsoft este primul gigant tech care promite să acopere scumpirile la curent cauzate de AI

Microsoft a anunțat o inițiativă fără precedent menită să calmeze spiritele în comunitățile locale din SUA, unde expansiunea agresivă a centrelor de date pentru inteligența artificială a dus la o explozie a costurilor la energie.

Brad Smith, președintele companiei, a declarat că Microsoft este dispusă să plătească tarife majorate la electricitate în zonele unde își construiește infrastructura, angajându-se să acopere diferența de costuri astfel încât facturile rezidenților să nu crească. Această măsură vine pe fondul unor rapoarte alarmante care arată că în unele regiuni prețul energiei a sărit cu până la 267% în ultimii cinci ani din cauza cererii uriașe generate de giganții tech.

Pe lângă subvenționarea directă a costurilor, Microsoft a promis că va finanța modernizarea rețelelor electrice locale și va investi în proiecte comunitare precum biblioteci sau sisteme de apă. Mai mult, compania caută soluții pe termen lung pentru a-și alimenta „foamea” de energie fără a epuiza resursele fosile. Un exemplu notabil este acordul istoric cu Constellation Energy pentru repornirea reactorului nuclear de la Three Mile Island, care va furniza energie curată 24/7 exclusiv pentru centrele de date Microsoft. De asemenea, compania explorează tehnologii de ultimă oră, inclusiv fuziunea nucleară și reactoare modulare mici (SMR), pentru a-și atinge obiectivul de a deveni „carbon negative” până în 2030.

Dincolo de promisiunile nobile, realitatea economică ridică semne de întrebare. Centrele de date sunt proiectate să consume între 6,7% și 12% din totalul electricității din SUA până în 2028, o creștere masivă față de 4,4% în 2023. Deși Microsoft încearcă să fie un „vecin bun” plătind mai mult, presiunea pe rețelele naționale este imensă, iar state precum Oregon au început deja să legifereze obligativitatea ca giganții tech să plătească pentru stresul pus pe infrastructură.

Personal, nu știu cât timp vom mai putea susține dezvoltarea unor asemenea mamuți energofagi dacă costurile de operare și impactul asupra comunităților continuă să crească exponențial. Este posibil ca, fără o revoluție tehnologică în eficiența energetică, acest ritm de expansiune să devină nesustenabil financiar și social. Sau, poate îi vine lui Elon Musk o altă idee de tipul #colonyzemars și mută astfel de facilități pe lună sau Marte. Dar avem nevoie de oameni sau roboți care să le întrețină, iar răcirea fără apă nu e ceva ce există încă…

