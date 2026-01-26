Xiaomi lansează Self-Install Smart Lock

Xiaomi a lansat global o soluție ingenioasă pentru cei care vor să-și transforme ușa clasică într-una smart fără să dea găuri sau să schimbe tot mecanismul: Xiaomi Self-Install Smart Lock.

Acest gadget se montează direct peste încuietoarea existentă și vine la pachet cu o tastatură separată, oferind multiple metode de acces, de la amprentă (cu o precizie promisă de 99,3%) și coduri PIN (permanente sau temporare pentru oaspeți), până la deblocarea prin aplicația Xiaomi Home, Bluetooth sau chiar comenzi vocale via Google Assistant și Amazon Alexa. Un mare avantaj este compatibilitatea cu standardul Matter, ceea ce înseamnă că se va integra perfect și în ecosistemul Apple Home sau alte platforme smart home, eliminând barierele clasice de compatibilitate.

Sistemul este gândit să fie extrem de prietenos cu chiriașii sau cei care nu vor să facă modificări permanente, instalarea fiind rapidă și non-invazivă, folosind benzi dublu adezive industriale sau șuruburi care se prind de butucul existent. Încuietoarea funcționează cu baterii AA care promit o autonomie de până la 12 luni și dispune de port USB-C pentru alimentare de urgență. Mai mult, senzorii incluși pot detecta dacă ușa a rămas deschisă sau dacă cineva încearcă să forțeze intrarea, trimițând alerte direct pe telefon.

Personal, mi se pare o mișcare excelentă din partea Xiaomi, care democratizează accesul la tehnologia smart home. Până acum, piața asta nu a părut a atrage prea multe companii, deci ar fi loc de mai mulți jucători. Pentru cei interesați de asemenea gadgeturi, vă recomand review-urile noastre de la produse similare de aici și aici.

