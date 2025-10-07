Arena IT

HMD (Nokia) revine pe piata telefonelor cu un model hybrid

Genul asta de experimente mi se pare ca nu isi au rostul. HMD anunta un nou telefon in India, un model hybrid, un fel de telefon care sa faca tranzitia de la un telefon clasic la smartphone.

S-ar numi HMD Touch 4G si arata fix ca in pozele de mai jos. Intrebarea mea este una cat se poate de fireasca: de ce ar cumpara cineva un astfel de telefon? Cum a decis cineva ca asa ceva s-ar cumpara in 2025?

Un telefon cu ecran de 3.2 inch, dual-SIM, o camera foto, buton Home fizic si jack audio. Alte specificatii nu exista pana acum, dar telefonul se va lansa maine. Nu stim nici un pret si nici informatii despre disponibilitate, insa ma gandesc ca nu o sa ii pese nimanui de acest telefon.

