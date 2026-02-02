Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Bucuresti este primul oras din Europa care are troleibuze Yutong U12 cu autonomie
Opinie nepopulară: Vodafone Easy este best-buy-ul momentului la capitolul viteză pe 5G
În sfârșit o folie de sticlă pentru iPhone, ușor de montat fără bule, la preț decent
Chilipir de pe Temu: aspirator vertical ieftin
Panourile fotovoltaice îți pot reduce impozitul cu până la 50%
