Microsoft a rezolvat în sfârșit problema enervantă care făcea ca opțiunea de conectare cu parolă să dispară de pe ecranul de blocare în Windows 11.

Totul a pornit de la actualizările lansate după august 2025, care au introdus un comportament ciudat: dacă aveai mai multe metode de autentificare activate (de exemplu PIN, amprentă sau cheie de securitate, că tot e Windows Hello inclus), iconița pentru parolă devenea… invizibilă. Dar nu dispărea cu totul – doar nu se mai vedea. 😛 Mulți utilizatori au crezut că au rămas blocați de la accesarea PC‑ului.

De fapt, parola putea fi introdusă în continuare, dar era nevoie să „ghicești” unde se afla butonul invizibil și să treci cursorul peste acea zonă – moment în care reapărea câmpul de parolă. Microsoft a confirmat oficial bug-ul și a explicat situația, dar soluția temporară nu a fost prea elegantă.

Acum, problema a fost corectată prin actualizarea opțională KB5074105, disponibilă din 29 ianuarie 2025. Aceasta include nu doar repararea iconiței pentru parolă, ci și alte remedieri, precum blocaje la pornire, probleme de activare și un bug care făcea ca Explorer să se blocheze la prima autentificare.

Mi se pare incredibil cum un bug atât de banal – un buton invizibil – poate da peste cap rutina zilnică a mii de utilizatori. E un exemplu perfect despre cât de fragile pot fi sistemele moderne: un mic detaliu din interfață poate crea haos. Totuși, e bine că Microsoft a reacționat și a oferit un patch. Sper doar ca în viitor astfel de probleme să fie detectate înainte să ajungă la utilizatori, pentru că nimănui nu-i place să joace „ghicește iconița” atunci când vrea doar să pornească laptopul.

Bine, dacă eram la Microsoft, în echipa de marketing, aș fi dat un comunicat cum că am inclus un nou joc în sistemul de operare, cum era Solitaire pe vremuri, care se numește: Ghicește unde săă introduci parola. It is a feature, not a bug!

Sursa