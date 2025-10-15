Microsoft a sistat suportul pentru Windows 10, dar există o metodă prin care puteți beneficia în continuare de actualizări pentru încă un an

De ieri, 14 octombrie, Microsoft nu mai oferă suport pentru Windows 10, iar sistemul de operare nu va mai primi niciun fel de actualizări de acum înainte, nici măcar de securitate. Totuși, dacă nu sunteți pregătiți să migrați la Windows 11 sau nu aveți un PC care să îndeplinească cerinețele de sistem, există o modalitate prin care puteți extinde gratuit suportul pentru încă un an. Astfel, veți continua să primiți patch-uri de securitate, dar nu și de îmbunătățiri funcționale și update-uri majore, așa cum beneficiază Windows 11.

În mod normal, pachetul Extended Support Updates (ESU) pentru Windows 10 este disponibil contra cost la 30 de dolari pe an, însă, în cazul utilizatorilor casnici, care nu au PC-urile înrolate într-o organizație, poate fi obținut gratuit. E drept, cu unele inconveniente, dar fără prea mult pași de urmat. Tot ce trebuie să faceți este să vă logați cu un cont Microsoft din meniul Setări și să activați sincronizarea datelor și setărilor în cloud, iar pachetul ESU pentru 365 zile va fi activat automat. De asemenea, o altă modalitate prin care puteți obține suportul extins, fără sincronizarea cu un cont Microsoft este prin Microsoft Reward Points. În cazul din urmă va trebui să utilizați browser-ul Edge și Bing până acumulați 1000 de puncte, așadar o procedură mult mai complicată decât introducerea unui cont online.

Totuși, trebuie să țineți cont că extinderea suportului pentru sistemul de operare prin ESU nu înseamnă neapărat că viitoarele versiuni ale unor aplicații și drivere vor continua să funcționeze pe Windows 10. În cazul driverelor de GPU, de exemplu, producătorii ar putea să prioritizeze dezvoltarea pentru Windows 11, ignorând eventualele probleme apărute pe Windows 10. Cel mai bine, dacă nu ați facut-o deja, este să migrați la Windows 11, mai ales dacă aveți o configurație cu dotări bune.