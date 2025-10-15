Orange introduce un comision suplimentar pentru reîncărcarea cartelelor prepay

De ceva timp, operatorii de telefonie mobilă încearcă să descurajeze utilizarea cartelelor preplătite cu scopul de a determina utilizatorii acestora să migreze la abonamente. Din acest motiv, extraopțiunile prepay au ajuns să aibă beneficii mai slabe în comparație cu abonamentele, iar mai nou sosesc cu taxe suplimentare la reîncărcare. Vodafone a introdus o astfel de taxă, în valoare de 4 lei, la începutul anului, Digi a renunțat complet la serviciile prepaid, iar acum a venit rândul Orange să introducă o taxă de 3 lei pentru fiecare reîncărcare realizată prin site-ul Orange.

Momentan, măsura afectează doar reîncărcările efectuate prin My Orange, nu și cele realizate prin intermediul terților. De asemenea, trebuie să țineți cont că prețurile afișate sunt fără TVA, iar în cazul reîncărcărilor prin My Orange, pe lângă TVA-ul de 21% se mai adaugă și un comision suplimentar de 10%. Astfel, o reîncărcare cu 6 euro credit, necesară activării extraopțiunii cu internet și minute nelimitate național, ajunge să coste în mod real aproape 45 lei. Noul comision de 3 lei este prezentat sub forma unui tarif de procesare a plății, însă acesta apare doar pentru cartelele preplătite, nu și pentru plata abonamentelor.

Sursă: Forum Softpedia