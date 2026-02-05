Rata de adopție a procesoarelor Intel este din nou în creștere

După mulți de declin, procesoarele Intel au intrat din nou pe creștere, arată ultimele date din Steam Hardware Survey. Creșterea din ultima lună este de doar 0.25%, însă, chiar și așa, e o veste bună pentru Intel având în vedere scăderea accelerată din ultimii ani. Cel mai probabil, Intel începe să câștige cotă de piață din sisteme preasamblate și nu din vânzări retail, unde AMD vinde de aproape 10 ori mai multe unități.

Însă, în ciuda acestui dezechilibru în vânzările cu amănuntul, procesoarele Intel rămân preferate de gameri de pe Steam, fiind utilizate de 56.64% dintre aceștia. Intel a avut foarte mult de suferit din cauza degradării accelerate a procesoarelor 13th și 14th gen, dar și după introducerea modelelor Arrow Lake. Performanțele acestora din urmă la momentul lansării au fost dezamăgitoare, iar în ciuda îmbunătățirilor majore, furnizate prin actualizări de BIOS, utilizatorii de PC-uri și-au pierdut încrederea și au migrat în număr tot mai mare către AMD. Singura șansă de revenire a companiei este Nova Lake, despre care se zvonește că ar urma să aducă cel mai mare spor de performanță de până acum, dar și cache bLLC pentru gaming, similar cu 3D V-Cache-ul de la AMD.

Via Tweaktown