MSI Modern 14 – merita toti banii

Foarte rar testam laptop-uri MSI. Sunt putine pe la noi prin tara si e tare pacat. Mi-as dori sa testez mai mult si va recomand si voua sa le acordati mai multa atentie atunci cand vreti un laptop nou. Modern 14 este o serie interesanta, gandita pentru cei care au nevoie de putere, viteza, dar nu vor sa care dupa ei o greutate foarte mare.

Cine este MSI Modern 14?

Modern 14 poate fi gasit si sub numele C12M-055GR. Asta este modelul ajuns la mine si are urmatoarele specificatii:

Ecran 14 inch Full HD Anti Glare, IPS, 60Hz

Procesor i5-1235U

Placa video Intel Iris Xe

SSD de 512GB

8GB RAM

Windows 11 instalat si activat

Baterie de 39Wh cu 3 celule

La prima vedere nu pare un laptop ultra performant. Procesorul i5 din dotare este un model care consum foarte putina energie si teoretic trebuie sa ofere temperaturi mici si o performanta decente. Performanta ofera.

Stocarea este suficienta pentru destinatia laptop-ului. Daca lucrezi cu fisiere din suita Office, ai conturi prin cloud si toata ziua stai pe mail, iti ajunge.

Memoria RAM este la limita. Putea sa fie 16GB. Putea, dar si cu 8GB iti faci treaba foarte bine cu Windows 11, care are un consum de resurse mic. Sigur, nu o sa poti deschide Photoshop si inca 15 programe simultan, dar nu pentru asta este gandit laptop-ul.

Bateria o sa vedeti ca este suficienta, iar ecranul pare sa fie unul foarte bun. Sa le luam pe rand.

Display si sunet

Ecranul trebuie sa fie bun la un laptop daca vrei o experienta buna. Tinand cont ca acest Modern 14 va fi folosit si pe o terasa la cafea, luminozitatea trebuie sa fie puternica. Si este.

In casa totul este excelent. Culorile sunt naturale, negrul este destul de profund pentru un IPS, iar protectia pe care o are impiedica foarte bine razele soarelui. Nu se reflecta nimic in el si poate fi folosit fara probleme afara pe terasa. Si acolo o sa aveti parte de culori bune si lizibilitate.

Difuzoarele sunt peste ce gasiti la un laptop oarecare din zona low cost. Se aud clar, perfecte pentru film sau conferinte. Redau bine vocea dar nu prea au bass. Totusi, sunetul este clar si asta am apreciat la ele.

Este SSD-ul suficient de rapid?

Este simplu de aflat. Rulam un benchmark si comparam cu ce stim deja. In cazul de fata avem o viteza decenta pentru acest segment de pret. Este oricum foarte mare desi nu vorbim despre cea mai noua tehnologie. Totul se incarca rapid.

In general

In utilizare normala, adica cateva tab-uri deschise, 2-3 programe pe fundal si cateva foldere deschise, laptop-ul se comporta normal. Nu este ingenunchiat deloc. Poate si mai mult de atat.

Temperaturile de functionare sunt cam mari, dar o sa ma repet pana cand Intel va face ceva in privinta asta. Avem o temperatura minima de 49 grade si o maxima de 70 de grade intr-o utilizare medie. In full load constant temperaturile se duc si mai sus.

Cu toate ca procesorul este unul cu un TDP de 15W si este realizat pe 10nm, tot se incinge…Din pacate.

In Cinebench R20 are un scor foarte bun, 2615 puncte. Pentru 10 nuclee la 2.5GHz, un TDP de 15W si temperaturi destul de mari, scorul este foarte bun. Este un procesor foarte performant in ciuda datelor tehnice. De aici si temperaturile mai mari.

Chiar si in CPU-Z are un scor bun de 3818 in multi thread si 643 in single thread. Foarte ok pentru acest nivel.

Baterie

Cea mai tare chestie este alimentatorul. Este super mic. Sunt incarcatoare de la realme mai mari 🙂 Este atat de mic incat il poti baga in buzunar si chiar asta am facut. Mai rau te incurca telefonul.

Este mic si cu toate astea incarca bine laptop-ul. Bateria de 39Wh iti ofera, real vorbin, 5 ore de utilizare continua. Dar in timpul asta chiar folosesti laptop-ul, nu sta degeaba.

Daca il folosesti moderat sigur te tine pana seara. Consider ca este suficient.

Alte informatii si concluzia

Tastatura este iluminata si tastele sunt placute la scris. Au si o textura interesanta la atingere, se simt metalice. Poti scrie rapid, este foarte ok la capitolul asta si nu face deloc zgomot.

Pe partea de porturi avem HDMI, USB A, USB C si jack pe partea stanga, iar pe dreapta un microSD reader si doua USB A. Trackpad-ul este mare, foarte mare, si placut la utilizare. Se simte super bine si este precis. Nu este unul ieftin deloc.

Marginile sunt mici in jurul ecrnaului, camera nu are protectie dedicata dar are 3 microfoane langa ea ca sa te auzi bine in conferinte.

In acest moment nu stiu cat costa exact laptop-ul dar banuiesc ca nu sare de 4000 lei. Gasiti alte modele Modern 14 pe eMAG, iar cand modelul acesta, fix acesta din review, apare pe undeva, o sa vin cu link aici.