Monitoare accesibile de la AOC pentru biroul de acasa

AOC a lansat astazi patru monitoare noi, toate sub 1000 lei. Sunt elegante, moderne si potrivite pentru munca de birou de acasa. Noua serie B3 reprezinta o viziune modernizata a monitoarelor entry level pentru consumatori.

Preturi:

24B3CA2 – 842 lei

– 842 lei 24B3CF2 ┬á– 891 lei

┬á– 891 lei 27B3CA2 ┬á– 941 lei

┬á– 941 lei 27B3CF2 – 991 lei

Primele doua sun monitoare de 24 inch, iar celelalte sunt de 27 de inch. Au panouri IPS si rezolutie Full HD, 100Hz si conectivitate USB C cu alimentare de energie pana la 65W. Sunt ideale daca aveti laptopuri cu alimentare pe USB C, in special MacBook.

Faptul ca au 100Hz ma surprinde, aproape ca le poti folosi lejer si la gaming. Au si difuzoare, se pot regla fata/spate, dispun si de HDMI si montura VESA 100×100.