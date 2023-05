Motorola a anuntat Edge 40

Un terminal pentru segmentul mijlociu frumusel si cu Android curat.

Edge 40 utilizeaza procesorul Dimensity 8020 realizat pe un proces tehnologic de 6nm, cuplat cu 8GB RAM LPDDR4X si 256GB memorie interna tip UFS 3.1.

Ecranul OLED are o diagonala de 6.55 inch si utilizeaza rezolutia FullHD+, alaturi de o rata de reimprospatare de 144Hz si suport HDR10+.

In materie de camere foto – senzorul principal este de 50MP cu PDAF si OIS, cel secundar ultrawide are 13MP si este echipat cu auto-focus, iar frontal un senzor de 32MP care la randul sau are auto-focus. Senzorul ultra-wide este folosit pentru poze tip macro si nu e dotat cu senzor telefoto. Cel mai probabil va folosi zoom digital.

Bateria are o capacitate de 4400mAh si vine cu incarcare rapida la 68W prin cablu si 15W wireless.

Sunetul este stereo si optimizat Dolby Atmos.

Este un telefon foarte subtire – 7.68mm. In functie de varianta aleasa, acesta cantareste 167grame in varianta cu spate de plastic si 171grame in varianta cu spate realizat din piele vegana. Este certificat IP68 in caz de conflict cu apa, praf sau nisip.

Va fi disponibil incepand cu 11 mai la un pret recomandat de 2400RON la toti marii comercianti din Romania.