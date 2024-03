Deja cunoastesti, cred, seria noastra de sondaje „Cat de multumiti sunteti„. Am vorbit despre operatorii de telecomunicatii si acum am trecut la serviciile de curierat. Dupa Fan Courier, acum trecem la Cargus.

Am interactionat mult mai putin cu Cargus decat cu altii in ultima vreme, insa de fiecare data am fost multumiti. Curierul de pe zona e de treaba si desi s-a schimbat recent, cel nou e tot de treaba. Trecem peste experienta avuta in 2016 in care mi-am primit coletul rupt si cu o urma de talpa pe el.

Recent am si trimis un colet cu ei folosind noua lor aplicatie mobila si a fost super usor totul de folosit. Din pacate, nu poti baga manual datele despre colet. In rest totul a mers ca uns. Tot cu noua aplicatie vezi, pe baza numarului de telefon sau a emailului, toate coletele care trebuie sa-ti ajunga. Si asta e fain.

Asadar e simplu, eu ma declar multumit de ei. Nu am cum sa o lungesc mai mult.

Voi cum sunteti cu ei?

Cat de multumiti sunteti de serviciile Cargus? Multumit

Nemultumit

Asa si asa Results Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Multumit 62%, 61 vote

Nemultumit 22%, 22 votes

Asa si asa 15%, 15 votes Total Votes: 98

Nemultumit

Asa si asa × You or your IP had already vote. You or your IP had already vote. Results

Urmatorul sondaj va fi despre serviciile SameDay. Intreaga serie de articole Cat de multumiti sunteti.