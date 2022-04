NASA confirmă că sunt peste 5.000 de planete descoperite

La facultatea de jurnalism ni s-a spus în continuu că nu trebuie să dăm doar cifre seci, ci să le echivalăm sau să le comparăm cu ceva. Prin urmare, ca să respect indicația, vă spun că, la început de deceniu 90, secolul trecut, aveam doar două lumi cunoscute în afara galaxiei noastre!

Dacă ar fi să folosesc muzica celebră (pe vremea mea, cel puțin), ca să descriem situația, am folosi titlul celui de-al doilea album de studio al lui Fatboy Slim: You’ve Come a Long Way, Baby. Acesta este un proiect al producătorului englez de muzică electronică Norman Cook. A fost lansat pentru prima dată la 19 octombrie 1998 în Regatul Unit de către Skint Records și o zi mai târziu în Statele Unite de către Astralwerks.

Acum, că am închis paranteza, aflați că sunt fix 5005 exoplanete descoperite, iar ultima a fost chiar pe 21 martie! Pentru cei curioși, există chiar și un site dedicat cu informații despre fiecare în parte: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Dacă aveți răbdare, veți găsi niște nume interesante acolo, începând chiar cu prima descoperită – Poltergeist! Pot doar să bănuiesc la ce filme se uitau astronomii Alexander Wolszczan și Dale Frail, cei care au descoperit primele două corpuri cerești, în 1992!

Telescopul spațial Kepler, lansat în 2009, a contribuit cu peste 3.000 de exoplanete confirmate pe listă, iar tot atâtea posibile planete așteaptă decizia specialiștilor pentru a fi trecute pe listă.

Deoarece studiul direct al exoplanetelor este foarte dificil – acestea sunt mici, foarte puțin luminoase, foarte îndepărtate și, adesea, foarte aproape de o stea strălucitoare a cărei lumină îneacă orice ar putea reflecta exoplaneta – există încă multe lucruri pe care nu le știm. De asemenea, există încă o mulțime de lumi dincolo de pragurile noastre actuale de detectare.

Personal, sunt curios nu când vom identifica prima planetă locuită, ci pe când vom reuși noi să descoperim o modalitate de a ajunge pe una din cele 8.000 posibile destinații…

Sursa: sciencealert.com