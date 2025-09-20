NASA detectează posibile urme de viață străveche pe Marte

NASA a anunțat că roverul Perseverance a identificat semne potențiale de viață străveche pe Marte, în urma analizării unei mostre de rocă denumită Sapphire Canyon, colectată în iulie 2024 din craterul Jezero.

Zona este cunoscută ca fiind un fost albie de râu, ceea ce sugerează că apa a fost prezentă în trecut — un element esențial pentru apariția vieții.

Mostra a prezentat compuși precum vivianita și greigita, care pe Pământ sunt asociate cu medii umede și activitate microbiană. Aceste semne, numite biosignături, nu confirmă existența vieții, dar indică o probabilitate crescută ca Marte să fi găzduit forme de viață microscopică în urmă cu miliarde de ani.

Dr. Becky McCauley Rench, cercetător în cadrul programului de astrobiologie NASA, a declarat că descoperirea „crește semnificativ șansele de a identifica semnături antice ale vieții pe Marte”, deși nu oferă dovezi pentru existența vieții în prezent. Datele au fost obținute cu ajutorul instrumentelor SHERLOC și X-ray lithochemistry de la bordul roverului și urmează să fie analizate în continuare de echipe internaționale.

NASA subliniază că este nevoie de teste suplimentare pentru a exclude originea non-organică a acestor compuși, precum și eventuale contaminări ale probei. Deși nu este o confirmare oficială a vieții extraterestre, este considerată cea mai promițătoare descoperire de până acum în cadrul misiunii Perseverance.

Pentru cei mai interesați de subiect, video de mai jos, al lui Neil deGrasse Tyson, aduce lămuriri suplimentare.

Sursa