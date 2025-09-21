Un obiect misterios interstelar se apropie periculos de Marte

Astronomii au confirmat că obiectul interstelar 3I/ATLAS, descoperit la începutul anului, se apropie de sistemul solar și va trece extrem de aproape de orbita planetei Marte.

Observațiile realizate cu ajutorul telescopului James Webb au dezvăluit o compoziție neobișnuită: un nucleu de gheață puternic iradiat și un raport foarte ridicat de dioxid de carbon față de apă – caracteristici rare pentru o cometă.

Astronomul Avi Loeb susține că traiectoria precisă a obiectului, care îl aduce la doar 1,67 milioane de mile de orbita marțiană, ar putea fi „fin reglată” și chiar speculează că ar putea fi un artefact extraterestru trimis intenționat spre interiorul sistemului solar.

Într-un studiu recent, Loeb și colegul său Adam Hibberd au arătat că o mică corecție de orbită – între 6,2 și 9,3 mile pe secundă – ar putea duce la o coliziune directă cu Marte în octombrie 2025. Dacă fragmente din 3I/ATLAS ajung pe planeta roșie, acest lucru ar putea fi interpretat ca un „semn tehnologic”.

NASA analizează posibilitatea ca sondele Mars Reconnaissance Orbiter și Juno să observe obiectul mai îndeaproape. Loeb sugerează că ar trebui căutate și „obiecte precursor” care ar putea fi prea mici pentru a fi detectate de telescoapele de pe Pământ.

