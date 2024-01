Neuralink a implantat primul CIP intr-un creier uman

Elon Musk a anuntat ca Neuralink, startup-ul lui care-si propune sa creeze o interfata om-calculator, a implantat cu succes primul cip intr-un creier uman.

Nu sunt prea multe detalii, insa declaratia de pe reteaua sociala X spune ca pacientul se recupereaza bine. Probabil vom vedea mai multe stiri in viitorul apropiat cu ceea ce se poate face folosind aceasta interfata.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024