Secretul sta in placa video, nu in procesor!

De curand am testat noua placa NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER si am ramas impresionat de performantele ei. Tot atunci mi-a venit si ideea acestui articol. Ce ne trebuie ca sa ne jucam bine in 2024? Procesor puternic? Placa video cu multa memorie? RAM DDR5? Cred ca raspunsul este unul singur.

Nu fac treaba asta de ieri. Am inceput sa ma joc pe PC de la 4 ani pe vremea cand un Pentium 4 era lux. Cumva atunci se facea tranzitia de la 486 la Pentium si eu am fost norocosul sa pornesc cu dreptul in viata. Ma rog, la scurt timp am trecut pe Ahtlon si de atunci viata mea a insemnat doar AMD. Am avut si consola, o imitatie de Atari, dar imediat dupa m-am pus la birou si am avut mana libera sa fac ce vreau.

Gaming-ul de atunci nu mai are nici o legatura cu cel din prezent. Aveai nevoie de procesoare puternice, de RAM generos si placi video care si atunci erau o galagie de bani. Totusi, in prezent lucrurile nu mai stau chiar asa.

Te poti juca lejer si cu un procesor i3 daca ai o placa video puternica, iar memoria RAM nu trebuie sa fie neaparat cel mai nou standard. DDR4 inca este popular si cu 16GB iti faci treaba excelent.

Am realizat ca in ultimii ani se pune accentul pe placa video si doar ea pare sa conteze. Cumva este de inteles. Procesoarele, fie ele si niste banale Intel Core i3 sau Ryzen 3, sunt suficient de puternice si au multe nuclee care vor face fata procesarii. Totusi, placa video este cea care ofera detaliile grafice si care face diferenta notabil intr-un joc modern.

Un exemplu foarte bun este RDR2 unde placa video lucreaza din greu sa ofere toate acele detalii video impresionante, iar procesorul (un Core i5 12600K) abia sta intr-un load de 50%. Si nu vorbim aici de bottleneck.

Jocurile din prezent au nevoie de placi video puternice, iar cei mai relevanti din piata de cativa ani sunt cei de la NVIDIA. Fie ca ne place sau nu, NVIDIA a oferit in ultmii ani solutii foate corecte si foarte performante. Au investit in platforme eficiente si de la o generatie la alta s-a vazut progresul. Consum mai mic de energie dar performante mai mari.

Arhitectura Ada Lovelace, a treia generatie RTX, este in acest moment cea mai inovatoare si cea mai eficienta arhitectura. Ca sa intelegeti cat de bine este facuta, in Alan Wake 2 cu full ray tracing la 1440p, RTX 3090 consuma 338W si are 52FPS, iar RTX 4070 SUPER consuma 201W si ofera 99FPS-uri.

Pe langa asta, DLSS 3.5 este tehnologia care te ajuta sa te folosesti de placa video multi ani de acum inainte. Cam toate jocurile moderne (cele realizate in parteneriat cu NVIDIA) suporta DLSS. Asta inseamna ca poti sa iti cresti numarul de FPS-uri si sa nu pierzi din calitatea video. Cum se intampla asta am explicat in alte articole.

Daca in 2024 vreti sa investiti mai mult intr-un PC de gaming, sfatul meu este unul cat se poate de clar: incepeti cu placa video! Alocati un buget cat mai mare pentru ea. Daca scopul vostru este sa va jucati in rezolutie peste Full HD si vreti detalii grafice Ultra, Ray Tracing activat si multe FPS-uri, atunci placa video necesita o atentie sporita. Nu este ieftina, stiu, dar niciodata nu a fost. Nici acum 10 ani placile video nu au fost ieftine (cele de top) si nici acum 20 de ani.

Daca vrei un PC sau un laptop si esti indecis momentan, iti las mai jos cateva recomandari.

Un PC gata facut este Diaxxa Advanced pe care il gasiti la cel.ro la 7499 lei.  Este format dintr-o placa video NVIDIA GeForce RTX 4060Ti de 16GB (deci ai multa memorie si pentru jocurile ce vor fi lansate), procesor i7-13700K, 32GB RAM DDR5, 1TB stocare SSD, sursa de 750W si o carcasa SF. Vedeti si voi cum arata. Nu mai zic eu nimic.

Cu configuratia asta te poti juca inclusiv cu Ray Tracing activat si detalii grafice avansate in rezolutie 2K. Te ajuta memoria VRAM iar noua generatie RTX 4000 are o arhitectura foarte buna. Consuma mai putin si are performante mai bune decat seria anterioara.

Tot un Diaxxa dar la 8699 lei este si urmatoarea configuratie: NVIDIA GeForce RTX 4070Ti 12GB + Intel Core i5-13600K + 32GB RAM DDR5 + 1TB SSD. Vedeti? S-a redus putin procesorul dar a crescut placa video. Si aici cred eu ca este smecheria. Nu ai nevoie de i7 ci doar de un i5 si o placa video cat mai buna. O sa vedeti in teste ca procesorul nu este solicitat atat de mult in gaming cum este placa video. Investiti in placi video bune, nu procesoare!

Daca vreti laptop am doua recomandari. Primul model este un Gigabyte G7 de 17.3 inch la 5299 lei (va recomand laptopurile de gaming cat mai mari) echipat cu NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB + Intel Core i5-12500H + 16GB RAM DDR4 + SSD 512GB.

Configuratia asta este buna dintr-un alt motiv. Ecranul de 17 inch si rezolutia Full HD la 144Hz face ca laptop-ul sa fie mai bun decat pare la prima vedere. Avand un ecran mare ai si o carcasa mai mare, deci spatiu mai bun pentru racire. Se stie ca laptop-urile de gaming se incing foarte tare si ca de multe ori racirea nu face fata. La laptop-urile cu ecran de 17 inch problema este diminuata. Suprafata de racire este mai mare si astfel placa video si procesorul nu mai ajung in protectie atunci cand esti in timpul unui joc.

Ultimul pe lista este ASUS ROG Strix SCAR 16 la 13999 lei. Este o bestie, laptop-ul suprem. Echipat cu NVIDIA GeForce 4080 12GB + Intel Core i9-13980H + 32GB RAM DDR5 + ecran QHD la 240Hz, este monstrul cu care nu doar te joci. Poti bine mersi sa faci streaming si chiar editare video la nivel avansat.

Are iluminare AURA in jurul lui, trackpad-ul este digital si integreaza si NumPad-ul, iar cu NVIDIAStudio poti sa-ti duci proiectele la sfarsit. Este un laptop atat pentru gaming cat si pentru productivitate.

Ati inteles concluzia. Inclusiv din configuratiile calculatoarelor observati ca am dreptate. Placa video conteaza enorm in jocurile moderne si tot timpul exista loc de mai bine la acest capitol.