CMF de la Nothing lansează două noi produse audio pe piață și le-a promovat deja sub formă de teasere.

Acestea sunt ambele căști, dar cu două designuri fundamental diferite. CMF Neckband Pro pare a fi o soluție audio mobilă în care cele două căști individuale sunt conectate între ele printr-un cablu.

Designul nu mai este foarte tradițional, dar are avantaje în ceea ce privește durata de viață a bateriei, de exemplu. În plus, în funcție de designul specific, partea de mijloc cu bateria instalată poate fi plasată pe spatele gâtului, ceea ce poate fi și inconfortabil în timpul activităților sportive.

Utilizarea unei singure perechi de căști nu este în general foarte ușoară. Se spune că CMF Neckband Pro are în total cinci microfoane, care ar fi foarte eficiente în reducerea zgomotului de fundal deranjant în timpul convorbirilor telefonice. ANC-ul hibrid promite o reducere de până la 50 dB.

Ambele modele se pare că susțin tehnologia Ultra Bass 2.0, astfel încât bassul probabil va fi de o calitate satisfăcătoare. Reproducerea bass-ului este ajustabilă în cinci niveluri și acestea pot fi comutate în aplicație.

CMF Buds par să fie căști mai convenționale, fără fir, care vin cu drivere de 12,4 milimetri și suport ANC. Ambele produse sunt programate să fie prezentate pe 5 martie împreună cu Nothing Phone (2a). Rămâne neclar dacă și când căștile vor apărea pe piața internațională, dar CMF de la Nothing vinde deja alte produse în mod larg, cum ar fi Nothing Buds Pro.

