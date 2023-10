realme C51 – memorie multa si incarcare rapida

realme a lansat un nou telefon din gama entry level. Noul C51 este aici ca sa inlocuiasca modelul C31 si sa aduca cateva beneficii in plus. In Romania compania mizeaza pe telefoane accesibile pentru tineri, precum seria C dar si seria 11.

realme mizeaza pe telefoanele ieftine, de aceea nici nu am vazut in mod oficial GT3 in Romania si nici GT5 nu ar veni prea curand, spre niciodata. Ei merg pe ideea de telefoane entry si middle end, fix acolo unde se vand cele mai multe si de care tinerii au in general bani. Sa fim sinceri, e greu sa dai peste 3000 lei pe un telefon, mai ales daca esti student sau esti la primul job.

Asadar, realme loveste tare pe partea de telefoane ieftine si bune. C51 este un astfel de model, poate chiar cel mai ieftin dintre toate. C51 vine sa inlocuiasca C31, un model super ieftin si destul de bun pentru taskuri simple.

Noul C51 mizeaza pe design. Este un telefon aratos, recunosc, insa te duce clar cu gandul in liga superioara si nu ma feresc sa spun ca seamana cu iPhone-ul, cel putin la partea de camere foto.

Pe spate sunt doua tipuri de materiale si combinatia asta este foarte misto in segmentul asta de pret. Nu este plictistior si atrage privirile. Practic pare mai scump decat este.

Modulele camerelor foto sunt amplasate familiar, iar blitzul este si el integrat in ceea ce pare a fi o camera foto, dar nu este. Te pacaleste cumva. E misto ideea.

Ai pe butonul power si un senzor de amprenta care merge foarte bine, butoanele de volum sunt si ele foarte ok amplasate. Ma bucur sa vad mufa jack! Este utila in acest segment de pret pentru ca sunt casti ieftine pe fir care pot fi folosite cu telefonul. De orice fel!

Difuzorul este unul singur in partea de jos, dar se aude tare si asta e ok. Nu va asteptati la minuni din partea lui. O alta chestie buna este portul USB C, care lipsea de la modelele mai vechi.

realme a spus public ca toate telefoanele lor vor avea USB C si incarcare rapida, indiferent de pret. Chiar si cele mai ieftine modele. Ma bucur sa aud asta deoarece anul trecut existau modele cu microUSB.

Ecranul nu este deloc wow. In afara ca este mare si se vede bine daca te uiti fix in el, mai departe nu pot continua cu punctele albe. Imediat cum l-ai inclinat imaginea dispare. Daca este IPS este unul foarte prost, insa cu sigurata este un TFT banal si se vede ca aici au umblat ca sa mentina costurile cat mai reduse.

Camera foto nu este rea. Cei 50MP fac poze foarte ok daca ai lumina buna. Pe telefon o sa vedeti imaginile mai proaste decat in realitate din cauza ecranului, insa daca le vizionati pe laptop/PC o sa vedeti ca sunt foarte ok pentru banii astia.

Pretul trebuie sa fie in jur de 700 lei, dar inca nu este listat la nici un magazin. Urmeaza sa apara la eMAG cel mai probabil vandut chiar de eMAG.