Noutăți de la Revolut

Nu am mai scris de ceva vreme despre ei, mai exact de când și-au anunțat colaborarea cu Libra Bank pentru lansarea IBAN-urilor românești.

Ei bine, zilele trecute, pe târâș, pentru că nu am primit nimic oficial pe tema asta, au lansat două opțiuni interesante: aplicația de web și un sistem de plăți pentru companii. Bine, interfața web pare un beta version lansat către public prea devreme, din greșeală. Momentan poți doar să vizualizezi cardurile, conturile și sumele de acolo. Și nu te poți autentifica fără telefon, pentru că … two step authentication, cred.

Zilele trecute eram prin oraș, cu telefonul uitat pe acasă, și aveam de făcut o plată la un magazin fizic. Portofelul îl aveam la mine, cu tot cu cardul Revolut, dar nu mai rețineam suma de pe card. Puteam suna direct la soție să intre pe telefon și să îmi comunice suma, dar am zis să mă bucur de noua funcționalitate. Așa că m-am logat pe link (https://app.revolut.com/start) și… mi-am sunat soția să accepte sesiunea de pe telefon! Să sperăm că găsesc o modalitate mai lejeră de accesare, altfel nu își are rostul. OK, înțeleg nevoia de securitate, mai ales în România, but still…

A doua opțiune nu îmi este mie de folos, dar am câțiva prieteni antreprenori care tot plângeau după așa ceva. Serviciul dezvoltat de Revolut Business, care se laudă în prezent cu peste jumătate de milion de clienții, este, disponibil doar în Europa momentan. Unul din instrumentele noului sistem presupune ca firmele să trimită un link clientului, care să ducă la procesarea plății prin aplicația Revolut.

Puteți citi restul articolelor noastre despre Revolut, folosind link-ul acesta.