Nubia Z80 Ultra confirmă lansarea globală pe 6 noiembrie cu baterie imensă

Nubia a confirmat lansarea globală a flagship-ului Z80 Ultra pentru 6 noiembrie 2025, la doar câteva săptămâni după debutul din China de pe 22 octombrie, aducând pe piața internațională unul dintre cele mai impresionante smartphone-uri ale anului.

Telefonul se bazează pe cel mai puternic procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la Qualcomm și se remarcă prin bateria uriașă de 7.200 mAh cu încărcare rapidă de 90W cu fir și 80W wireless, oferind autonomie excepțională într-o carcasă de doar 7,8 mm grosime.​

Modelul adoptă un design distinctiv cu ecran complet fără întreruperi, integrând camera frontală de 16MP sub display pentru o experiență vizuală neperturbată pe panelul BOE X10 AMOLED de 6,85 inci cu rezoluția 1.5K (1.216 x 2.688 pixeli) și rata de refresh de 144Hz. Acest ecran oferă o luminozitate maximă de 2.000 de niți și tehnologia PWM dimming de 2.592Hz pentru protecția ochilor în utilizarea prelungită.​​

Sistemul foto al Z80 Ultra reprezintă unul dintre punctele forte, cu camera principală de 50MP echipată cu senzor custom Omnivision 990 de 1/1.3 inch și focala echivalentă de 35mm, completată de o cameră ultra-wide de 50MP cu senzor de 1/1.55 inch (18mm echivalent) și un telephoto periscop de 64MP cu zoom optic 3x și senzor de 1/2 inch. Nubia oferă și un photography kit opțional în stil retro care transformă smartphone-ul într-un aparat foto profesional, cu mount T pentru lentile externe și hot shoe pentru accesorii.​

Performanța este asigurată de procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 pe procesul de fabricație de 3nm, însoțit de până la 16GB RAM LPDDR5X și 1TB stocare UFS 4.1, iar sistemul de răcire proprietar cu metal lichid și heatsink 3D Ice Steel VC asigură temperaturi optime chiar și în scenarii extreme. Telefonul rulează Android 16 cu interfața Nebula AIOS 2.0 și integrează funcții avansate de fotografie AI care recomandă profiluri de culoare automat.​

Lansarea globală pe 6 noiembrie va include oferte speciale pentru cei care se înregistrează din timp, inclusiv discount de 30 de dolari, cadouri exclusive de lansare și posibilitatea de a câștiga gratuit un Z80 Ultra, Retro Kit sau Game Pad 2. Nubia planifică să înceapă vânzările generale pe 3 decembrie, iar modelul global va fi identic cu versiunea din China în toate aspectele tehnice majore. Telefonul va fi disponibil în variantele Light White, Phantom Black și ediția specială Starry Sky Collector’s Edition inspirată de Vincent van Gogh, cu prețurile începând de la echivalentul a 605 euro pentru configurația 12/512GB.​

