WhatsApp prinsă cu metadate la vedere

Recunosc since că povestea asta despre WhatsApp nu e “încă un bug”, e o oglindă în care vedem compromisul întregului model bazat pe număr de telefon.

Acum zece ani, pe când lucram la o multinațională locată în Timișoara, mă enervasem cumplit că ne-au obligat să renunțăm la Whatsapp pe telefoanele de serviciu, adică la 90% din interacțiunea pe care noi, ca echipe, o aveam în afara birourilor.

Iată că, recent, o echipă de la Universitatea din Viena și SBA Research a arătat că mecanismul de “contact discovery” putea fi abuzat ca să enumeri, la scară industrială, până la 3,5 miliarde de conturi – practic un “ghid telefonic” global al utilizatorilor WhatsApp, cu numere, chei publice, timestamp‑uri și, dacă erau publice, poze de profil și “about”.

Meta a remediat limitările de ratelimiting în toamna lui 2025, după raportare responsabilă, dar magnitudinea expunerii rămâne un semnal de alarmă despre cât de mult se poate deduce din “metadate”. Cercetarea a arătat inclusiv că interogările masive nu erau blocate, ajungându-se la peste 100 milioane de numere pe oră; iar publicații ca The Register și TechRepublic au detaliat cum s-a putut construi această hartă globală a conturilor (inclusiv în țări unde WhatsApp e interzis).