TikTok ar putea fi banat in SUA

Despre TikTok s-a discutat pe tot internetul. Este poate cea mai celebra aplicatie din lume cu o crestere formidabila intr-un timp foarte scurt. Si in spatele ei stau niste chinezi, acuzati acum tot de spionaj. TikTok ar putea fi interzisa in SUA pe baza unei legi.

Se spune ca ByteDance, compania din spatele TikTok, ar putea accesa datele utilizatorilor. Dar aici este o mica steluta. Doar angajatii din China pot accesa datele si doar ale utilizatorilor americani, spunea un raport. Mai mult, link-urile deschide din TikTok sunt extrem de periculoase deoarece in acel moment tot ce faci pe telefon se transmite la chinez. Inclusiv ceea ce tastezi.

In SUA, TikTok este data in judecata in Indiana, iar alte state au interzis aplicatia pe dispozitivele detinute de guvern.

Noul proiect de lege propune interzicerea si blocarea aplicatiei, atata timp cat se afla sub influenta unor tari pe care SUA le considera adversari straini. Adica daca TikTok nu era detinut de o companie din China era ok? Eu asa inteleg.

În China, nicio companie nu este cu adevărat privată. În conformitate cu Legea națională privind serviciile de informații din 2017 a țării, toți cetățenii și întreprinderile sunt obligați să ajute în activitatea de informații, ceea ce include schimbul de date.

Asa spun membri din guvern intr-un editorial comun din Washington Post. Si cam au dreptate. Stim toti cum functioneaza companiile in China. TikTok a confirmat unele acuzatii, cum ar fi transmiterea datelor din SUA catre servere chinezesti si de acolo accesarea lor de catre companie. Au spus ca vor rezolva problema.

TikTok, prin Hilary McQuaide, declara ca a inceput sa implementeze planurile de securitate discutate cu guvernul american si ca va raporta Congresului progresele inregistrate.

Chiar si dupa aceasta declaratie….