Oferte bune la GeekMall.ro

Am transformat oferta zilei in ofertele zilei deoarece am gasit multe produse interesante la GeekMall.ro. Uite cateva produse si informatii despre magazin.

Am descoperit recent site-ul si practic este o alternativa daca nu vrei sa comanzi din China si sa astepti saptamani sau luni sa primesti comanda. Avantajul este ca primesti produsele direct din stoc in cateva zile lucratoare.

Nu o sa vorbim despre telefoane sau componente pentru PC si despre alte produse care sunt la fel de interesante. De exemplu o sa observati ca multe produse sunt de tip smart home sau accesorii pentru telefoane. Vorbim despre boxe wireless, trotinete, becuri inteligente, aspiratoare si multe altele. Cam asta gasiti in mare parte pe site.

Uite cateva oferte care noua ne-au facut cu ochiul. Daca gasiti si voi ceva interesant lasati link in sectiunea de comentarii:

Gasiti toate produsele direct AICI. O sa vedeti ca promotiile se schimba la cateva zile si apar si produse de sezon. Aveti garantie si livrare rapida. Am luat legatura cu ei si promit sa ofere in fiecare saptamana oferte limitate si lansari de produse noi.

Momentan nu stim despre ce fel de produse este vorba dar ne-au asigurat ca sunt best sellere in Asia, SUA si Europa de Vest si dispun de avize de comercializare in piata UE si garantie in Romania.

Daca aveti nevoie de ajutor puteti apela la asistenta telefonica si online asigurata de personal cu experienta.