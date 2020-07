OnePlus nu dă doi bani pe bloggerii care vând

Sunt fan OnePlus, dacă urmăriți site-ul știți deja asta. Am avut OnePlus One, Two, 6T și acum am OnePlus 7 Pro. Îmi plac produsele lor, de aceea i-am promovat tot timpul cum am putut dar i-am și criticat cu fiecare ocazie, în speranța că vor deveni mai buni. Ce am primit în schimb? Un mare nimic. Să vă povestesc.

Pentru că sunt un fan atât de mare al mărcii am scris despre fiecare lansare și am reușit să pun mâna pe o grămadă din telefoanele lansate de ei în ziua 1. Însă nu de la OnePlus, pentru că nimeni nu te bagă în seamă de acolo, ci de la prieteni sau cunoștințe pe care, culmea, tot eu i-am convins să-și ia un OnePlus. La fiecare lansare am scris și celor de la OnePlus, în speranța că vom primi un terminal de test înainte de lansare. Dar n-am primit nici măcar un răspuns.

Și cum ziceam, am testat OnePlus 7 Pro, OnePlus 6T și OnePlus 6 în ziua livrării în Europa. Iar de fiecare dată când am scris un articol despre OnePlus v-am recomandat și un link de afiliere, prin care voi primeați o reducere de 10-20 Euro la accesorii iar noi niște puncte pentru fiecare telefon vândut.

Știți câte telefoane OnePlus s-au vândut pe ArenaIT în ultimii 2.5 ani? Vă spun eu: 146. O sută patruzeci și șase. E mult, e puțin?

Se pare că pentru OnePlus e puțin, pentru că atunci când au deschis un punct de lucru în România și au început relațiile de marketing și PR aici au continuat să ne ignore. Au trimis câteva telefoane la test în premieră unor vloggeri și bloggeri, iar când am cerut și noi ne-au dat cu flit. Așa că ca am spus să prezentăm cifrele, că poate așa îi impresionăm, tot pentru a le prezenta gratuit, prin munca noastră produsele. Nu s-a întâmplat nici de data asta, pentru că, spun ei, am vândut multe telefoane dar a fost în beneficiul nostru. Vă spun și care a fost beneficiul nostru pentru vânzarea a 146 de telefoane în valoare de cel puțin 58400 euro, considerând 400 euro prețul mediu, că mai demult erau mai ieftine: două telefoane luate gratuit pe puncte, un 6T și un 7 Pro, în valoare totala de 1000 euro.

Mulțumim OnePlus pentru apreciere! 🙂

S-ar putea ca astfel de articole să mai apară, pentru că în România rezultatele nu contează.