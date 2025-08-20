Xiaomi își abandonează telefoanele populare. HyperOS nu mai vine pe aceste modele, din august 2025

Începând cu luna august 2025, Xiaomi a încheiat oficial suportul software pentru o serie de dispozitive populare din gamele Redmi, POCO și Xiaomi.

Decizia marchează trecerea acestor modele la statutul End of Life (EOL), ceea ce înseamnă că nu vor mai primi actualizări de sistem sau patch-uri de securitate.

Printre dispozitivele afectate se numără:

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi 11 Prime 4G

POCO M5

POCO C50

Aceste modele au fost lansate între 2021 și 2023 și au beneficiat de actualizări regulate, inclusiv trecerea la HyperOS 1 și, în unele cazuri, la HyperOS 2 bazat pe Android 14. Cu toate acestea, Xiaomi nu va mai oferi suport pentru HyperOS 3 sau versiunile viitoare de Android.

Oprirea actualizărilor implică riscuri de securitate și compatibilitate, mai ales în contextul în care aplicațiile moderne cer sisteme actualizate. Utilizatorii acestor telefoane sunt încurajați să ia în considerare trecerea la modele mai recente, precum cele din seria Xiaomi 15, care oferă suport extins și funcții AI avansate.

Această decizie face parte din strategia Xiaomi de a concentra resursele pe dezvoltarea HyperOS 3, bazat pe Android 16, și pe optimizarea experienței pentru dispozitivele lansate începând cu 2024.

