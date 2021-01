OnePlus Nord 5G (AC2003) – midrange killer

După o lună de utilizare, pot azi să vă povestesc cum a fost relația mea cu OnePlus Nord 5G. 🙂 Venind de pe OnePlus 6, cu experiența unui review la 7PRO, aveam formată deja o imagine despre cum ar trebui, sau, mai bine zis, despre cum aș vrea eu să funcționeze relația mea cu acest terminal.

Antescriptum: telefonul este primit prin amabilitatea celor de la Orange, pentru că OnePlus România încă nu dă doi bani pe bloggerii care vând și fac review-uri ”pe bune”!

Display ecran de tip Fluid AMOLED, HDR+, cu dimensiunea de 6,44 inci, (raport ecran/corp de ~87%), aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 408 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 90Hz Chipset procesor Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm), Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) si GPU Adreno 620 Memorie RAM 6 sau 8 GB de RAM Camera foto Principală: cvadruplă – 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS

– 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide)

– 5 MP, f/2.4, (senzor de adâncime) – 2 MP, f/2.4, (macro) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED flash. Filmează [email protected], [email protected]/60/240fps, gyro-EIS. Secundară: duală – 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8″, 0.8µm – 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm Are HDR și filmează [email protected]/60fps, [email protected]/60fps. Stocare 64, 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 128 GB) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC; NFC Sistem de operare Android 10 (cu update beta deja disponibil spre Android 11) Acumulator 4115 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 30 W (70% în 30 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în două culori: Blue Marble, Gray Onyx; mufă de încărcare USB-Type C

Ambalaj și accesorii

La majoritatea articolelor de review vă povesteam că avem parte de o cutie generică. Ei bine, de data aceasta, cutia este una atipică, posibil și datorită încărcătorului masiv. În mod normal, poți înghesui două telefoane în pachet. 🙂

La interior avem cheița pentru SIM-tray, o husă de silicon, încărcătorul (cu un cablu mult mai rigid și mai calitativ decât până acum), broșurile tradiționale cu garanția și instrucțiunile… și un set de stickere transparente, pentru fanii mărcii. Nota bene, am telefonul avea deja aplicată o folie de sticlă ca protecție de ecran.

Îmi place cum au gândit pachetul de retail, cu cutia neagră, cu o inserție de ice cold blue mint unde se deschide și cu numele modelului scris mare, pe partea superioară. Știu, nimeni nu cumpără telefoanele după felul în care arată ambalajul, dar apreciez când cineva își dă interesul încă de la început.

Design și construcție

Se prea poate să fiu subiectiv, dar îmi place designul telefonului. Mult de tot! Îmi place mai ales faptul că au ales ca ecranul să fie drept, fără curburi la margine, dar au aplicat acest model pe spate. Adică spatele vine rotunjit pe margini, fapt ce îi dă o aderență mai bună, dacă alegi să îl folosești in nude. Și apropo, amebele părți sunt construite din sticlă.

Am văzut la alți revieweri că au primit modelul Blue Marble, care îi dă un aspect mai… fresh. Personal, prefer chestiile clasice, așa că o culoare cât mai apropiată de nergru este perfectă. Drept urmare, Gray Onyx mi s-a potrivit ca o mănușă.

Displayul are double punch hole în partea stângă sus, pentru camerele selfie, iar marginile sunt extrem de înguste. Pe spate avem ansamblul de camere și blitz, tot pe stânga, apoi logo OnePlus pe mijloc și detalii despre model, jos. Pe laterale avem butonul fizic pentru vibrații/silențios și cel de start/stop (dreapta), butoanele de sonor (stânga) și mufa USB-C, slotul pentru SIM și difuzorul (jos).

Nu este nici extrem de greu, la cele 184 grame ale lui!

Per ansamblu, la capitoul design, se păstrează o nota clasică din ceea ce oferă de obicei OnePlus, dar se folosesc materiale calitative. Drept urmare, nimic de menționat în plus. Poate doar structura de plastic, nu de metal (deh, economia asta de bani, trebuia făcută cumva!), dar despre asta aflii când citești pe net, nu realizezi când ții telefonul în mână.

Software și performanță

Avem parte de un midranger, deci nu avem pretenții inumane, ca să zic așa, pe șleau. Dar mă așteptam la mai puțin lag de la OxygenOS, care se laudă cu optimizare (aproape) perfectă pe OnePlus. Ei bine, aflați că al meu OnePlus 6 merge mai ok decât varianta stable cu care vine Nord AC2003! Aș fi vrut să am timp să testez și varianta Beta de Android 11, dar nu am mai apucat. OK, să-i dăm Cezarului ce e al Cezarului și să recunoaștem că nu toți utilizatorii vor fi ca mine, cu pretenții, cu multe aplicații instaate și cu un obicei de consum de date mare. 🙂 Cu toate acestea, pe forumurile internaționale am descoperit și alte astfel de plângeri…

La sfatul lui Darius am mers prin centrul Timișorii să verfic și 5G de la Digi Mobil, doar că am uitat să fac și print screen-uri pentru articol. 🙁 Îmi mențin părerea că, pentru un moment, 5G este un moft. Cel puțin pentru un utilizator obișnuit, din România.

Per ansamblu, interfața este identică cu ce găsim pe modelele high end ale producătorului chinez, fără prea mult bloatware. Vine preinstalat cu suita Google (Assistant, Calendar, Chrome, Drive, GMail, Photo, Maps, PlayStore, Messages, YouTube și YouTube Music), cu câteva aplicații proprii OnePlus (Switch și Community), dar și cu ”clasicele” FaceBook, Instagram, Messenger și Netflix.

Am avut ceva emoții cu senzorul integrat în display, pentru că mi-am înrolat amprentele în timpul unei zi de muncă prin curte. Cu toate că nu eram perfect curat pe mâini – cum îi șade bine unui gospodar, nu? – nu a dat niciun rateu, ulterior. La fel, deblocarea facială a mers brici!

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Cât am folosit telefonul, am primit și o actualizare OTA pentru update la Android Security Patch 2020.12. După cum spuneam, îmi pare rău că nu am putut testa Beta Android 11.

Ecran și sunet

Nimic de comentat aici – cu un refresh rare de 90Hzm cu certificare HDR10+ si rezoluție Full HD+, nu are rival în gama lui de preț, dar se poate pune la masă și cu modele mai scumpe. Dacă e să apreciez ceva la OnePlus, cel mai mult ar fi îmbunătățirea continuă pe care au adus-o la acest capitol. Fiecare model a venit cu ceva mai bun )și_ la nivel de display. Nu am simțit nevoia sp schimb setările lui inițiale aici, pentru că vizibilitatea a fost excelentă în orice condiție. Singura chestie pe care am făcut-o a fost să trec telefonul pe modul dark, din obișnuință.

Mi-a plăcut mult un mic gizmo oferit la nivelul displayului – afișarea orei ca și text:

Sunetul este redat prin difuzorul de la bază și este unul clar, cu destul de mult accent pe bass. Ca de obicei, nu cred că ascultă cineva direct la telefon muzică, așa că am testat și audiția la căști. Cum nu am avut unele pe USB-Type C – v-am spus că nu are mufă jack, nu? – am utilizat niște Redmi Dots 2, care sunt, de fapt Xiaomi Mi Earbuds, testate de Darius aici. Mi-a plăcut și așa cum se aude, așa că, în concluzie, puteți folosi liniștiți telefonul ca să vă uitați la Netflix sau să ascultați niște podcasturi.

Camera foto și video

OnePlus nu a excelat niciodată pe partea aceasta, dar Nord AC2003 se descurcă foarte bine. Ajută și configurația camerelor, cea de pe față fiind peste ce oferă de obicei pe alte modele, mai scumpe. Cu toate acestea, nu cred că poate fi considerat camera phone, precum este Sony XPERIA 5 II.

Dacă este să compar cu ultimul OnePlus testat – 7 PRO – mi se pare că nu redă culorile la fel de fidel. E drept că pe acela l-am testat vara, un anotimp plin de culori, nu iarna. În fine, vă las pe voi să apreciați mai bine.

Interfața camerei foto:

Vă las mai jos o galerie cu pozele făcute, cu ambele camere – cea principală, dar și cea selfie -, în condiții de lumină naturală sau artificială, atât în interior, cât și la exterior:

La filmare mi se pare că se descurcă peste media telefoanelor similare. Toate cele de mai jos au fost făcute la rezoluție maximă:

Baterie

Nu contează cât de repede reuțești tu să descarci telefonul, trebuie să ții cont că se încarcă la 30W (de aici și grosimea cablului, menționată de mine la început). Iar un ciclu de la 0% la 70% durează fix 30 minute. Deci, nu prea ai cum să folosești scuza aia cu ”mi s-a închis telefonul, că nu mai aveam baterie” când te sună șeful!!! În medie, tot o zi mă ținea pe mine, că doar v-am zis cum fac eu – știrile, mailurile și muzica sunt toate de pe telefon, nu de pe laptop!

Preț, puncte pro și contra

La Orange, de unde l-am primit în teste, găsiți fix modelul meu la 2023,40 lei, iar la eMag, la 199,99 lei. Bineînteles, este disponibil și în magazinul oficial, unde puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii. Știu, se vor găsi printre cititori unii care să ofere alternative, dar OnePlus Nord AC2003 este un competitor demn de luat în calcul pe felia pe care joacă. Aș spune că Samsung A71 (pe care i l-am luat cadou de Crăciun lui fiu-miu) ar mai fi pe același palier cu el.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 30W

hardware potent pentru un midranger

display excelent

cameră foto și video peste nivelul unui telefon din clasa lui

OxygenOS cu update rapid de la producător

senzor de amprentă integrat în display

CONTRA

autonomia nu impresionează

adună amprentele pe el ușor

uneori are lag în utilizare