OnePlus Nord N10 5G Review

De foarte mult timp imi doream sa testez un telefon OnePlus. Ca sa fiu mai specific, chiar de la primul model lansat. Desi am avut prieteni care si-au cumparat telefoane din gama lor, nu le puteam imprumuta pentru cateva saptamani ca sa-mi fac propria idee despre ele. Intr-un final un OnePlus a ajuns si pe mainile mele. Cristi deja v-a povestit despre mai multe telefoane OnePlus si stiti ca este fanul brandului. Haideti sa vedem daca pe mine m-au castigat cu Nord N10 5G.

Design si constructie

Ce gasim in cutie?

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

OnePlus Nord N10 5G este un telefon de buget, iar acest aspect este vizibil la capitolul constructie. Ecranul este protejat de Gorilla Glass 3, iar spatele si rama sunt realizate din plastic. Spatele desi nu atrage amprentele la fel de agresiv ca o constructie de sticla, nu este nici modest la capitolul acesta. Pe dreapta avem butonul de deblocare iar pe stanga cel de volum. Feedback-ul acestora este bun, dar vorbind de clasa de buget, constructia iti lasa per total impresia de telefon ieftin. Ecranul este drept, iar marginile acestuia sunt comparabile cu ce intalneam pe un flagship in urma cu 4 ani.

Hole-punch-ul pentru camera de selfie asezata in coltul stanga sus este destul de mare. O decizie interesanta a fost senzorul de amprenta, care a ramas fizic pozitionat pe spatele telefonului.

Camerele foto sunt pozitionate in forma de L intr-un bumper dreptunghiular de dimensiuni decente.

Nu ofera nici un fel de protectie impotriva prafului sau a apei.

Ce gasim in cutie?

Cel mai bun incarcator e cel pe care il primesti in cutie. Asta in cazul in care telefonul vine cu incarcator si nu doar cu un cablu de date. Nord N10 vine insotit de un incarcator generos de 30W si tehnologia DashCharge proprietara OnePlus. Cablul de date este de calitate si solid. Imi place ca nu au renuntat la trademark-ul lor: cabluri in combinatia alb-rosu. Pe langa acestea, in pachet gasim carticele si cheita pentru sertarul SIM.

Software si performanta

Curiozitatea mea cea mai mare raportata la OnePlus are legatura directa cu software-ul. OnePlus urma sa revolutioneze Androidul dupa lansarea lui One: un telefon cu specificatii high-end, pret foarte bun si CyanogenMOD: Androidul pe care il instalau toti pasionatii de „tuning” pe telefoanele mobile sau cei care ieseau din perioada de suport oficiala. CyanogenMod a disparut in urma cu cativa ani (a urmat LineageOS), iar OnePlus si-a creat propria interfata numita OxygenOS.

OnePlus a urmarit sa nu incarce inutil Android-ul, dar sa-i ofere in acelasi timp utilizatorului o interfata aparte fata de cea stoc din care sa nu-i lipseasca nimic. Din punctul meu de vedere le-a reusit pe toate. Interfata este curata, dar in acelasi timp n-am sesizat lipsa a absolut nimic. Setarile sunt bine organizate si iti ofera un control bun asupra aplicatiilor care ruleaza pe telefon. Toate informatiile necesare despre acesta se pot gasi rapid. Desi telefonul a fost lansat anul trecut, inca nu a primit Android 11.

In materie de aplicatii, si-au dezvoltat un manager de fisiere usor de folosit si avem OnePlus Switch pentru transferul datelor de pe alt telefon spre un OnePlus. In rest, suita Google este prezenta.

La capitolul specificatii tehnice, Nord N10 5G foloseste un procesor octa-core Snapdragon 690 realizat pe o tehnologie de 8nm. Memoria RAM este de 6GB, iar pentru stocare avem 128GB cu posibilitate extindere prin intermediul cardului microSD.

Ecranul este la 90HZ si ar trebui sa faca intreaga experienta mai lina. Procesorul insa ii mai pune din cand in cand bete in roate, iar cei 90HZ desi il avantajeaza in 80% din cazuri, exista momente cand prin gand iti va trece „aici a fost lag” si vei avea dreptate. Acum nu este nimic de speriat, dar este de datoria mea sa va prezint acest aspect.

Telefonul isi face treaba bine in segmentul pentru care este pregatit, dar sa nu va asteptati la o functionare flawless.

Ecran si sunet

OnePlus Nord N10 foloseste un ecran IPS LCD cu o diagonala de 6.49inch si rezolutia 1080×2400 la 90hz gloriosi. Diferenta de la 60hz la 90hz este in mod normal mai mica decat cea de la 60 la 120/144hz, dar in continuare sesizabila cu ochiul liber si placuta. Ecranul isi face treaba si prezinta culori frumoase,dar mai trebuie putin lucrat la partea de calibrare pentru luminozitate: in anumite conditii luminozitatea ecranului scade cam mult si devine putin mai greu de utilizat fara o ajustare manuala. Always-on-display nu avem, ci doar un tap-on-wake, iar cand primim o notificare noua aceasta lumineaza ecranul.

Sunetul este stereo, difuzorul pentru convorbiri actionand ca secundul celui principal aflat la baza telefonului. Sunetul este puternic, dar nu reproduce cu fidelitate sunetele. Pe scurt nu este pentru audiofili. Dar avem totusi un jack de 3.5mm care stim ca este foarte important pentru o parte din cititorii nostri.

Camera foto si video

Camera foto principala este de 64MP si produce poze de 16MP in modul standard, iar pentru cei doritori de poze la 64MP se poate configura aceasta rezolutie din meniu. Camera ultrawide are 8MP si mai avem perechea de 2MP pentru adancime si macro.

Camera principala scoate rezultate bune in conditii de lumina ideala, altfel culorile nu sunt reproduse corect si partile mai intunecate din poze pierd semnificativ din detaliu. Vedeti pozele 2,3 si 4, unde peisajul nu era asa dramatic ca in poze. Pare un filtru albastru pus peste rezultatul final.

Camera ultra-wide este acceptabila. Pentru niste poze reusite insa va trebui sa o „muncesti” putin.

zoom-ul 2x isi face treaba surprinzator de bine. Pozele sunt detaliate.

In lumina slaba, modul Night poate fi utilizat si pe camera ultra-wide. Rezultatele insa lasa de dorit. In segmentul acesta de pret sunt telefoane care se descurca mai bine.

selfie-urile in randul telefoanelor accesibile mi se pare ca au progresat mult, dar mai toate sufera de acelasi lucru: subiect detaliat, peisaj incetosat.

pe partea video, OnePlus poate filma pana la [email protected] Cel mai slab calitativ mod mi se pare cel [email protected] Toate modurile disponibile au o problema comuna: daca misti prea repede telefonul, imaginea pare ca se scurge si iti provoaca dureri de cap.

Baterie

La partea acumulator, autonomie si incarcare Nord N10 nu va dezamagi pe absolut nimeni. Cu a sa baterie de 4300mAh am reusit sa scot un screen on time chiar si de 8 ore, iar media as spune ca este undeva la 7 ore. Daca la astea mai adaugam si incarcarea rapida la 30W, care ii asigura o incarcare de la 0 la 100% in putin peste o ora, chiar nu am absolut nimic de obiectat aici. Ecranul a fost in permanenta la 90hz si autonomia este probabil ajutata si de lipsa unui always-on-display. Probabil mutat pe modul standard de 60Hz se va obtine un screen-on-time de 9 ore si o autonomie de 2 zile.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

OnePlus Nord N105G costa 300 de euro direct pe pagina producatorului. In mod surprinzator il gasiti mai ieftin la ceva parteneri eMAG. Eu l-am gasit la 1345RON.

Pro

compatibil cu reteaua 5G

ecran la 90hz

autonomie excelenta si incarcare rapida

experienta software matura

Contra

constructia putea beneficia de mai multa atentie

filmarea slabuta

inca nu are Android 11