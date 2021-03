OnePlus refuza sa mai trimita telefoane catre DxOMark

Cunoscuti in ultima vreme pentru testele foarte dubioase, DxOMark nu va mai primi telefoane OnePlus pentru recenzii. Compania OnePlus pune la indoiala testele realizate de francezi si refuza sa mai trimita noul OP 9 pentru o recenzie.

Si stiti ce? Sunt de acord cu OnePlus. In toti acesti ani am observat cum DxOMark arunca in top niste telefoane dubioase, iar asta a pus niste semne de intrebare. DxOMark este folosit drept reper in alegerea unui telefon cu o camera buna, dar in acelasi timp este ignorat complet de o anumita categorie de oameni. De ce? Pentru ca au aparut informatii in presa internationala despre cum DxOMark ar fi primit bani pentru a favoriza un anumit telefon/brand sau pentru a pune intr-o lumina proasta un anumit model de telefon.

Nu este nimic dovedit, insa la ce teste am vazut si ce telefoane sunt in top, eu nu am incredere in ei absolut deloc. Am vazut multe cazuri care mi-au ridicate niste semne de intrebare si cred ca si voua.

Vom vedea cand vom primi la test OnePlus 9 cat de buna este camera foto.