Lipsa incarcatorului din pachetul telefonului nu este o problema

Vorbesc acum in numele meu cand spun ca nu este o problema. Insa am gasit o solutie pentru cei care sufera dupa incarcatorul din pachet, solutie pe care eu o folosesc de mai bine de 1 an.

Ma refer la incarcatoarele cu mai multe iesiri sau statii de incarcare. Si stiti de ce sunt geniale? Pentru ca noi toti nu ne incarcam doar un telefon. Cred ca pot sa vorbesc in numele tuturor cand spun ca pe langa telefon mai sunt si alte dispozitive ce necesita sa fie incarcate: ceas, tableta, casti. Corect?

Eu folosesc asa ceva de peste 1 an si la el incarc atat telefonul cat si ceasul si alte dispozitive. Si am realizat ca eu nu mai folosesc incarcatorul din pachet. De fapt, am folosit incarcatorul original doar in primele luni pana cand ADATA mi-a lasat acest incarcator.

Si am realizat ca lipsa incarcatoarelor din pachet nu este o problema atat de mare. O astfel de statie de incarcare te ajuta mai mult si sigur ai mai multe dispozitive de incarcat. In plus, statia de incarcarere nu se strica si nu trebuie sa o schimbi dupa x ani. Mie nu mi s-a stricat nici un incarcator, niciodata. Nu stiu la voi.

Am gasit pe eMAG mai multe tipuri de statii de incarcare si nu sunt deloc scumpe.

Vedeti ce produse v-am recomandat. Sunt interesante, gasiti mai multe pe eMAG sau alte site-uri de profil. Eu sunt multumit de ADATA ca are si USB Type C. Il iau cu mine cand plec in concedii pentru nu incarc doar telefonul si m-am saturat sa iau dupa mine 3-4 incarcatoare diferite.

PS: n-am zis ca sunt de acord cu eliminarea incarcatorului din cutie.