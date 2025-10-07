Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Sondajul de marți: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)
Borderlands 4 – de la 37FPS la 150FPS cu doar un click folosind tehnologia Multi Frame Generation
2026 se anunță anul schimbării la Dacia, care va actualiza toată gama de mașini
Noi baterii la Tesla: Model 3 are 750 km autonomie WLTP
AOC U27B3AF – monitor office Ultra HD 4K la un preț accesibil
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

OpenAI va primi cipuri de la AMD si ar putea prelua 10% din companie

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

OpenAI si AMD vor colabora puternic in viitorul apropiat. AMD va livra mii de cipuri catre OpenAI, iar acestia din urma ar putea prelua 10% din actiunile AMD la un pret simbolic.

AMD va livra mii de cipuri (GPU-uri cu AI) catre OpenAI, iar optiunea de a achizitie a 10% din actiuni se va activa gradual, in transe, pe masura ce AMD livreaza cipurile si atinge anumite obiective de performanta.

AMD estimeaza ca datorita acestui parteneriat si a urmarilor de dupa, va genera peste 100 de miliarde de dolari in venituri noi in decurs de patru ani. Pana sa inceapa livrarile efective de cipuri, adica undeva in a doua jumatate a anului 2026, OpenAI va construi o instalatie de 1 gigawatt folosind tot cipuri AMD, seria MI450.

In urma anuntului facut de AMD, actiunile lor au crescut cu 34% intr-o singura zi, marcand cel mai mare castig procentual intr-o zi din ultimii 9 ani. Dar asta nu este tot. NVIDIA colaboreaza deja cu OpenAI pe partea de cipuri, o investitie de 100 miliarde de dolari, insa OpenAI nu primeste si actiuni la NVIDIA. Asadar, un avantaj pentru OpenAI sa detina o mica parte din AMD ar putea fi capacitatea de a influenta strategia corporativa a AMD, nu doar statutul de client.

Cum ar fi ca AMD sa detroneze NVIDIA in urmatorii ani la acest capitol?

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.