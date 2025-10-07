OpenAI va primi cipuri de la AMD si ar putea prelua 10% din companie

OpenAI si AMD vor colabora puternic in viitorul apropiat. AMD va livra mii de cipuri catre OpenAI, iar acestia din urma ar putea prelua 10% din actiunile AMD la un pret simbolic.

AMD va livra mii de cipuri (GPU-uri cu AI) catre OpenAI, iar optiunea de a achizitie a 10% din actiuni se va activa gradual, in transe, pe masura ce AMD livreaza cipurile si atinge anumite obiective de performanta.

AMD estimeaza ca datorita acestui parteneriat si a urmarilor de dupa, va genera peste 100 de miliarde de dolari in venituri noi in decurs de patru ani. Pana sa inceapa livrarile efective de cipuri, adica undeva in a doua jumatate a anului 2026, OpenAI va construi o instalatie de 1 gigawatt folosind tot cipuri AMD, seria MI450.

In urma anuntului facut de AMD, actiunile lor au crescut cu 34% intr-o singura zi, marcand cel mai mare castig procentual intr-o zi din ultimii 9 ani. Dar asta nu este tot. NVIDIA colaboreaza deja cu OpenAI pe partea de cipuri, o investitie de 100 miliarde de dolari, insa OpenAI nu primeste si actiuni la NVIDIA. Asadar, un avantaj pentru OpenAI sa detina o mica parte din AMD ar putea fi capacitatea de a influenta strategia corporativa a AMD, nu doar statutul de client.

Cum ar fi ca AMD sa detroneze NVIDIA in urmatorii ani la acest capitol?