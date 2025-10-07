Samsung confirma ca frigiderele lor cele mai scumpe vor afisa reclame

Stiti voi, frigiderele acelea cu ecran incorporat care costa in jur de 2000 de euro bucata. Samsung confirma ca va afisa reclame pe acele ecrane.

Samsung spune ca este un program pilot, parte dintr-un update software pentru frigiderele Family HUB din SUA. Publicatia AndroidAuthority a luat legatura cu Samsung si au cerut un punct de vedere. Iata ce spune Samsung:

Samsung se angajează să inoveze și să îmbunătățească în fiecare zi valoarea pentru clienții noștri de electrocasnice. Ca parte a eforturilor noastre continue de a consolida această valoare, derulăm un program pilot pentru a oferi promoții și reclame selectate pe anumite modele de frigidere Samsung Family Hub de pe piața din SUA. Ca parte a acestui program pilot, frigiderele Family Hub din SUA vor primi o actualizare software over-the-network (OTN) cu Termenii și condițiile (T&C) și Notificarea de confidențialitate (PN). Reclamele vor apărea pe anumite ecrane ale frigiderelor Family Hub. Formatul de proiectare al reclamelor se poate modifica în funcție de opțiunile de personalizare Family Hub pentru ecranul de cover, iar reclamele nu vor apărea atunci când ecranul de acoperire afișează modul Art sau albume foto

Mi se pare ireal ca am ajuns sa avem reclame pana si pe frigidere, asta pentru cine a ales un frigider cu ecran. Dupa ce ca suntem invadati de reclame in tot mediul online, fix aici lipseau.