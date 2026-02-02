OpenAI renunță la GPT‑4o și mizează pe GPT‑5.2

OpenAI a anunțat că va retrage definitiv modelul GPT‑4o pe 13 februarie 2026, alături de alte modele mai vechi, deoarece majoritatea utilizatorilor au trecut deja la versiunea GPT‑5.2, considerată suficient de bună pentru toate scenariile obișnuite.

Compania explică faptul că decizia vine după ce doar o fracțiune foarte mică dintre utilizatori mai alegeau GPT‑4o în fiecare zi.

GPT‑4o era apreciat pentru stilul său cald și conversațional, atât de mult încât, după o retragere anterioară, OpenAI a fost nevoită să îl readucă temporar în urma reacțiilor puternice venite de la utilizatorii Plus și Pro, care aveau nevoie de timp pentru a-și adapta fluxurile de lucru creative. Acele reacții au influențat direct dezvoltarea GPT‑5.1 și GPT‑5.2, care încearcă să păstreze o parte din personalitatea îndrăgită a modelului vechi.

Totuși, pentru că noile versiuni îmbunătățite sunt acum la un nivel matur și pentru că utilizarea GPT‑4o a scăzut drastic, OpenAI a decis să îl elimine complet din ChatGPT. Compania promite că va continua să lucreze la personalizare, creativitate și la reducerea situațiilor în care asistentul devine prea precaut sau refuză inutil anumite răspunsuri.

Mi se pare o schimbare firească, dar și puțin tristă pentru cei care s-au obișnuit cu tonul cald al lui GPT‑4o. Pe de altă parte, e normal ca o platformă atât de folosită să avanseze și să se concentreze pe modelele cele mai performante. Dacă GPT‑5.2 reușește cu adevărat să păstreze personalitatea modelului mai vechi, atunci tranziția va fi una mai ușoară pentru majoritatea utilizatorilor. Personal, cred că direcția OpenAI este clară: mai mult control pentru utilizatori, mai puține limitări inutile și o experiență tot mai apropiată de conversația cu o persoană reală – ceea ce e un pas bun înainte.

Sursa