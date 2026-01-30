OpenAI vânează 100 de miliarde

OpenAI poartă discuții pentru o rundă de finanțare care ar putea ajunge până la 100 de miliarde de dolari, iar pe lista potențialilor investitori apar nume uriașe din tehnologie.

În scenariul descris de Financial Times, Nvidia ar putea investi până la 20 de miliarde de dolari, Amazon cel puțin 10 miliarde de dolari, iar Microsoft – care ar avea deja aproximativ 27% din OpenAI – ar putea adăuga încă „câteva miliarde”. Este însă important de menționat că sursele citate spun despre negocieri că sunt încă în lucru și nu există garanția că toate aceste sume se vor concretiza sau că ținta de 100 de miliarde va fi atinsă.

Dacă runda reușește, evaluarea OpenAI ar putea urca în zona 750 – 830 de miliarde de dolari, ceea ce ar pune compania în liga celor mai valoroase firme private din lume. Logica din spatele acestor sume este simplă, chiar dacă pare greu de crezut: dezvoltarea și operarea modelelor de inteligență artificială costă enorm, mai ales când vorbim despre centre de date, servere și energie pentru antrenarea și rularea modelelor la scară globală. În plus, mai multe relatări din piață pun accent pe frântura de logică financiară a OpenAI, adică diferența mare dintre cheltuieli și veniturile actuale, ceea ce face ca finanțarea să fie vitală pentru ritmul de creștere pe care compania îl promite.

Apare însă o problemă pe care analiștii o repetă tot mai des: riscul de „aranjamente financiare circulare”. Pe românește, dacă aceleași companii care vând cipuri, capacitate de centre de date și servicii de cloud sunt și cele care bagă bani în OpenAI, atunci o parte din investiție se poate întoarce rapid la investitori sub formă de contracte uriașe. Asta nu este ilegal, dar poate crea o imagine mai roz decât realitatea și poate umfla așteptările. Mai multe materiale care au preluat informațiile din Financial Times și The Information atrag atenția exact asupra acestui punct – în special pentru că furnizorii de infrastructură ajung să fie și finanțatori ai clienților lor, iar piața începe să se întrebe cât e creștere reală și cât e „bani care se învârt în cerc”.

Exemplul cel mai clar este legătura cu Amazon. OpenAI ar avea deja un contract pe aproximativ 38 de miliarde de dolari, întins pe șapte ani, pentru folosirea infrastructurii Amazon Web Services. În acest context, o investiție nouă din partea Amazon ar putea fi parte dintr-un pachet mai mare, care să includă atât infrastructură, cât și acces la tehnologia OpenAI sau acorduri comerciale pentru vânzarea serviciilor către clienți. Unele relatări spun direct că mărimea investiției Amazon ar putea depinde de alte negocieri paralele, adică exact tipul de combinație care alimentează discuția despre „circularitate”.

Și la Nvidia situația este interesantă. Pe de o parte, Financial Times vorbește despre un posibil cec de până la 20 de miliarde de dolari. Pe de altă parte, alte surse din piață, care citează The Information, urcă discuția până la 30 de miliarde și sugerează că această investiție ar veni peste o relație comercială deja uriașă – procesoarele grafice Nvidia sunt, în practică, „combustibilul” pentru multe modele de inteligență artificială. În plus, au existat discuții mai vechi despre un cadru multianual de investiții în tranșe, care nu ar fi fost finalizat, iar o investiție separată ar putea fie să se adauge, fie să ducă la renegocierea termenilor. Diferențele dintre sume arată un lucru simplu: în acest moment, nimeni nu are încă un acord bătut în cuie.

Microsoft rămâne piesa centrală din poveste, pentru că este deja partenerul istoric al OpenAI și apare în relatări cu o participație de aproximativ 27%. În scenariul discutat, Microsoft ar putea completa finanțarea cu încă câteva miliarde, ceea ce ar întări relația, dar ar ridica și mai multe întrebări despre cât de „deschisă” rămâne OpenAI către mai mulți furnizori și parteneri, mai ales dacă intră și Amazon, care concurează direct cu Microsoft pe piața de cloud. Pentru publicul larg, asta se traduce simplu: OpenAI ar putea ajunge prinsă între marii furnizori, fiecare cu propriile interese și propriile condiții.

Poate vă ajută podcastul de mai jos să înțelegeți mai bine teoria:

În afară de trioul Nvidia – Amazon – Microsoft, Sam Altman caută bani și din alte direcții. SoftBank este menționată în discuții cu aproximativ 30 de miliarde de dolari, iar în paralel au apărut informații despre contacte cu investitori mari din Orientul Mijlociu, care ar putea aduce zeci de miliarde în plus, dacă negocierile merg bine. În unele relatări, tocmai combinarea acestor surse ar face posibilă atingerea totalului de 100 de miliarde într-o singură rundă, ceea ce ar fi fără precedent ca dimensiune și ar confirma că „febra” inteligenței artificiale încă nu s-a… răcit.

Iar aici vine o opinie personală: mi se pare că această rundă uriașă este, în același timp, un semn de forță și un semn de risc. Forță, pentru că arată că investitorii cred că OpenAI poate deveni o platformă globală, la fel de importantă ca marile sisteme de operare sau marile platforme de cloud. Risc, pentru că „banii circulari” pot ascunde cât de greu este, de fapt, să transformi inteligența artificială în profit stabil, nu doar în creștere de utilizatori și entuziasm.

Dacă OpenAI ajunge să depindă prea mult de aceiași furnizori care îi sunt și investitori, competiția se poate transforma într-un joc de culise, iar utilizatorii și companiile mai mici pot rămâne cu mai puține opțiuni reale.

Sursa